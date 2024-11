Az év szupervihara és a legszexibb hollywoodi sztárok is lecsapnak ránk

Lindsay Lohan sorsfordító ünnepnek néz elébe

Fotó: YouTube

A mi kis titkunk

Lindsay Lohan úgy tűnik, nem tud leállni az ünnepi filmekkel. A mi kis titkunk komikus helyzete sok filmből lehet ismerős: két ex véletlenül találkozik a reptéren. Idáig semmi gond nem lenne, ám kiderül, az új párjaik testvérek és ugyanarra a karácsonyi vacsorára tartanak. Mondanunk se kell, hogy a vicces helyzetek mellett a romantika is szerepet kap és a papírzsepire is szükségünk lesz ehhez a szerethető, mókás filmhez.

Bemutató: november 27-én a Netflixen.

Dűne: Prófécia

Minden bizonnyal az év legjobban várt sorozata, amit a Dűne 1-2-höz hasonlóan szintén hazánkban forgattak. 10000 évvel azelőtt, mielőtt Timothée Chalamet meglovagolta a homokférget, megalakul a rejtélyes Bene Gesserit női rend, amit két nővér alapít meg. A két testvér nem kevesebbre vállalkozik, mint hatalmukkal és erejükkel biztosítsák az emberiség jövőjét. A sorozat két főszerepét a Csernobilból ismert Emily Watson és a Szellemíró színésznője, Olivia Williams alakítják.

Bemutató: November 17-én a MAX-on, az új részek hetente érkeznek.