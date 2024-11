Magánéleti titkairól beszélt a Megasztár közönségkedvence

A Megasztár egy váratlan újdonsággal indította el az élő show szakaszát, amit Ördög Nóra jelentett be a második középdöntő végén. A Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid alkotta zsűri kiválasztotta a legjobb énekeseket, de még egy 13. énekes is továbbjuthatott a közönség szavazatai alapján. A Megasztár közösségi oldalain a párbajok vesztesei közül választhattak a nézők, így Orbán Rudolfra esett a választásuk. A sors fintora, hogy párbajellenfele, Buzási Patrik már az első adásban távozott, Orbán Rudolf azoban ott lesz a következő élő show-ban is.

Orbán Rudolf vigaszágon került be az élő show-ba, a közönség szavazatai alapján. Tegnap ő volt az utolsó fellépő, saját dallal érkezett

Fotó: TV2

Orbán Rudolf zárta a fellépők sorát az első adásban, ráadásul egy olyan dallal, amelyet Marics Petivel együtt készítettek.

„Nekem tetszett” – mondta róla nem meglepő módon a Valmar énekese. Marsalkó szerint érezhető volt a személyisége, Papp Szabi pedig mesebeli hőst emlegetett. Caramel nem várta, hogy „legyőzze a rohadt sárkányt”, szerinte elég, ha valaki megpróbálja, már akkor is hős. Végülis mindenkinek tetszett a produkciója, a Miért? című dal, ami első hallásra úgy tűnik, egy szakításról szól, majd egy ponton érdekes fordulatot vesz. Ekkor a szemfüles hallgatóknak feltűnhet, hogy az énekes inkább saját magával való kapcsolatáról énekel, mintsem egy kínzó szerelmi gyötrődésről. A Megasztár közönségkedvence most tisztázta, valójában hogyan íródott a sláger és miről is szól pontosan.

A dal egy fiktív karakterről szól, akinek az élethelyzetébe nagyon bele tudtam élni magamat. Egy nehezebb estémen írtam, amikor éppen szomorúbb voltam és próbáltam ezen keresztül kiadni magamból az akkori érzelmeimet”

- fogalmazott Orbán Rudolf kissé sejtelmesen, majd tisztázta, hogy menyasszonyával minden a legnagyobb rendben van köztük, és a dalhoz igazából semmi köze, sőt, már az esküvőt tervezik.

A 23 éves énekes azt is megosztotta, hogyan és kérte meg barátnője, Dominika kezét Görögországban, amit élete egyik legfelemelőbb pillanatának nevezett, hiszen nagyon sokáig tervezte a pillanatot azért hogy minden tökéletes legyen.

Volt benne meló rendesen, hiszen egy görögországi nyaraláson történt és nem véletlenül. Neki ugyanis hatalmas kedvence a Mamma Mia, a kedvenc filmje.

Egyszerűen rajong a hangulatáért és ennél fogva a helyszíneiért is. Elvittem őt vacsorázni egy étterembe, ahonnan fantasztikus kilátás nyílt a tengerre és ott történt a lánykérés. Már tervezgetjük az esküvőt is, de nem rohanunk sehová. Annyi biztos, hogy a közelgő évek valamelyikén sort kerítünk életünk nagy napjára” - mondta a Ripostnak Orbán Rudolf, a Megasztár közönségkedvence, akinek anyukája és menyasszonya is a stúdióban szurkolt a vasárnapi élő show-ban.