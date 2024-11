Ördög Nóra látványos dekoltázzsal célozgatott Kucsera Gábor férfiasságára

Jól sikerült Kucsera Gábor, Stana Alexandra és Tápai Szabina közös tánca a Dancing with the Starsban. Ördög Nóra is formában volt.

Vágólapra másolva!

November 9-re különleges Dancing with the Stars-adással készült a TV2, ilyen még nem volt a műsor történetében. A rendkívüli adásban Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté; Mihályfi Luca és édesapja, Mihályfi Balázs; Szabó Zsófi és unokahúga, Berkes Anna; Tóth Gabi és édesapja, Tóth István; Törőcsik Franciska és testvére, Törőcsik Hanna – Kozmofobe; Kucsera Gábor és felesége, Tápai Szabina; WhisperTon és édesapja, id. Strenner Antal; Vomberg Frigyes és fia, ifj. Vomberg Frigyes táncol profi táncpartnereikkel. Dancing with the Stars, Ördög Nóra

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Kucsera Gábor és Stana Alexandra mellé előbbi felesége, Tápai Szabina érkezett tangóval. A zsűri látványosnak találta ezt a triót, és közölték, hogy Tápainak jövőre ennek a műsorban a helye. „Az arcodon azt láttam, hogy élvezed, de ez tánc, amit csinálsz” – lelkesedett Ördög Nóra, aki elég kétértelmű megjegyzéseket is tett Kucsera férfiasságára, például arról értekezett, hogy nem baj, hogy nem három nővel táncolt egyszerre, mert már nem lett volna olyan testrésze, ahol lóghatott volna - ezen persze remekül szórakoztak a stúdióban ülő nézők és a zsűritársak. A páros, pontosabban trió 25 pontot kapott. Itt tudja megnézni a produkciót.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!