Rohantak a mentősök - újabb információk az összevert Andrei Mangráról

Mint ismert, Andrei Mangrát csütörtök este súlyosan megverték egy belvárosi lakásban, és fejsérülést szenvedett. Dulakodás közben egy kés is előkerült, kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt pedig eljárást indítottak. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabál. Akkor hívták fel a rendőröket. Csúnya sérüléseket okoztak egymásnak, folyt a vér, ketten pedig annyira megsérültek, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk. Az egyikük Andrei Mangra volt az, a Dancing with the Stars táncosa.

Andrei Mangra drogteszten és kihallgatáson esett át

A férfiról nemrég új hírek érkeztek. Kiderült, hogy a rendőrök Andrei Mangrát először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd azonnal vissza is szállították az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol hosszú órákon át tartó kihallgatás következett, és csak késő este távozott. A táncos habár együttműködött a hatóságokkal, a mai napig nem tudni, hogy részt tud-e venni a Dancing with the Stars élő show-ján, avagy valaki helyettesíteni fogja őt - számolt be róla a Bors.

Suti András lesz Szabó Zsófi táncpartnere?

Az már biztos, hogy a TV2 egy vészforgatókönyvvel készült a mai adásra, ahol a fejlemények fényében bármi megtörténhet.

Szabó Zsófi mindenképp ott lesz a szombati adásban – csak éppen elképzelhető, hogy egy másik táncos oldalán. Egy stábtag nyilatkozata szerint a színésznő és műsorvezető pénteken már beugró táncossal próbált, a produkcióhoz közeli források pedig utaltak arra a sajtóban, hogy a Dancing with the Starsnak vannak más profi táncosai, akik már kiestek.

Ez alapján Andrei Mangra helyettese leginkább Suti András lehet, aki a legutóbbi adásban Hosszú Katinka oldalán esett ki.

"Az érintett ingatlanban a rendőrök négy férfit igazoltattak, közülük hármat előállítottak. A rendelkezésre álló adatok szerint szóváltást követően tettlegességre került sor, és egy kés is előkerült. Ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba vitték. A BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt indított eljárást" - írta közleményében a Budapesti Rendőr-főkapitányság.