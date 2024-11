Összeverték Andrei Mangrát, veszélyben a Dancing with the Stars adása

Andrei Manngra a TV2 népszerű show-jában, a Dancing with the Starsban már többször bizonyította, hogy remek táncos. A műsor hatodik évadában Szabó Zsófival áll a táncparkettre, ahol hétről hétre bizonyítanak.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Fotó: Polyák Attila - Origo

Sajtóértesülések szerint azonban nagy a baj a profi táncossal, ugyanis csütörtök este súlyosan megverték egy belvárosi lakásban és fejsérülést szenvedett. Dulakodás közben egy kés is előkerült, kábítószerfogyasztás gyanúja miatt pedig eljárást indítottak.

"Az érintett ingatlanban a rendőrök négy férfit igazoltattak, közülük hármat előállítottak. A rendelkezésre álló adatok szerint szóváltást követően tettlegességre került sor, és egy kés is előkerült. Ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba vitték. A BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt indított eljárást" - írta közleményében a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Minden bizonnyal ez volt az oka annak is, hogy nem jelent meg ma a Mokka stúdiójában, ami előtt többen is értetlenül álltak.

"Andrei, ha fenn vagy, tessék elindulni szépen lassan, mert mindjárt jelenés lesz" – üzente a műsorvezető, Istenes László.

Andrei Mangra telefonja ki van kapcsolva

Ez mindent megmagyarázhat, ugyanis Andrei Mangra bizonyára a balesete miatt nem tudott részt venni a reggeli adásban.

Az Origo is megkereste a Dancing with the Stars profi táncosát, azonban a telefonja ki van kapcsolva, ez pedig aggodalomra adhat okot.

Holnap, azaz szombaton lesz a negyedik élő show, ahol Szabó Zsófival kell táncolnia, azonban így a szereplése is veszélybe került.