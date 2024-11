Részletesen mesélt a fia betegségéről Palik László

A Sztárban Sztár All Stars győztese, Peter Srámek után Palik László lesz a vendég a TV2 Titkok Ramónával című műsor következő adásában, amely szerdán 14 órától lesz elérhető a TV2 Play felületén.

Lékai-Kiss Ramóna és Palik László a stúdióban

Fotó: TV2 / TV2

A hamarosan a Legyen ön is milliomos! házigazdájaként visszatérő Palik László többek között a családjáról, Marsi Anikóval közös fiairól is mesélt a felvétel során, Vilmos gyerekkori betegségéről, a kruppról szokatlan részletességgel számolt be.

"Dacára annak, hogy minden orvos megnyugtatott bennünket, hogy ez a krupp egy olyan betegség, amit 5-6 éves korukra a gyerekek kinőnek – ekkor volt 4 év körüli Vilmos –,

gyakorlatilag minden második este rohama volt.

Akinek a környezetében volt kruppos gyerek, az tudja, hogy miközben ez nem egy súlyos betegség, aközben drámai tünetei vannak, mert körülbelül kétnaponta mentőt kell hívni a gyerekhez, mert komoly fulladásos tünetei vannak, és ez nem túlzás, hogy fulladásos, belilul az arc, szorongatja a saját torkát, hörög. Egyszerűen ezt szülőként végignézni nem könnyű!" – magyarázta.

Palik László és Marsi Anikó a betegség miatt költöztek

Palik László elmondta, egy orvos barátjuk azt tartotta az egyetlen megoldásnak, ha a kisfiú valahogy megússza a telet – a szülők ezért döntöttek végül úgy, hogy Ausztráliába költöznek.

"Emlékszem a napra, ez egy májusi nap volt, amikor a teraszon hajnali háromkor álltam Vilmossal a kezemben, se az anyukája, se én nem tudtunk mit csinálni, csak hörgött a gyerek, és ahogy hörgött, rám nézett és annyit mondott: Segíts apa! Na ez nem jó! Az nem jó, ha nem segítesz. Akkor azt mondtam, itt a vége, elég! Ez volt az, ami a lökést adta – elmentünk Ausztráliába és soha többet, attól a naptól kezdve, hogy leszálltunk… soha többet nem volt kruppos rohama!" – mondta Palik László, aki arról is mesélt, hogy 18 évesen hogyan fordult nagyot az élete: