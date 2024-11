Palik László kulisszatitkokat árult el a Legyen ön is milliomos!-ról

November 18-tól hétfőtől péntekig a kvízé lesz a főszerep esténként a TV2-n. A világhírű vetélkedő, a Legyen Ön is milliomos! Palik Lászlóval tér vissza, és ezúttal a civil játékosok mellett celebpárok is bemutatkoznak a produkcióban. Többek között Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, Schobert Norbi és Rubint Réka, valamint Kósa L. Adolf és Kósa-Ladvánszki Rita is megméreti magát a kvízműsorban.

Palik László, Legyen Ön is milliomos!

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Palik László a Dancing with the Stars negyedik élő show-jában a műsor kulisszatitkairól mesélt Stohl Andrásnak.

"A Milliomoshoz is bátorság kell, ugyanis levetkőzteti az embert. A nap végén a néző fogja eldönteni, hogy hogy tetszik neki, azonban mi a kollégáimmal mi ezt korlátlanul élveztük. Alapvetően a segítségeknél van újítás. Most is három segítséget lehet igénybe venni, de négyből lehet választani.

Van a telefon, a közönség és a felező, amit megszokhattunk, viszont lesz egy újítás, miszerint lehet kérdezni a műsorvezetőt, vagyis engem.

Akkor nekem legjobb tudásom szerint segítenem kell. Ha hülye vagyok hozzá, azt is el kell mondom. Ha hülyeséget mondok és megy valaki a hülyeségem után, az nem esik jól, ha rajtam bukik el" - részletezte a TV2 élő adásában.

Hozzátette, hogy nagy bátorság kell a játékosoknak, akik olyan arcukat mutatják majd meg, amit a nézők nem ismernek.