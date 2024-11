Palik László az Origónak: Nincs köztes döntés az én világomban

November 18-án már nem lesz Séfek séfe a TV2-n, a Tények Plusz után indul a Házasság első látásra újabb évadja, 21.30-tól pedig egy régi nagy kedvenc tér vissza, a Legyen ön is milliomos!, ezúttal Palik Lászlóval.

Palik László

Fotó: TV2

Mikor kereste meg a TV2, mennyire volt könnyű a döntés, hogy elvállalja a Legyen ön is milliomost?

- Tavasszal keresett meg Pavel Stanchev, a TV2 vezérigazgatója, elmondta, hogy az a célja, hogy visszahozza a Legyen ön is milliomost a képernyőre. Részemről nem volt kérdéses, hogy vállalom, ugyanis amikor a Legyen ön is milliomos! meghonosodott Magyarországon, nézőként szerelmese voltam a műsornak. Mint mindenki más, én is próbáltam esténként tesztelni magam a képernyő előtt ülve. Azokban az években ez a műsor rendszeresen leültette a nézők nagy többségét a tévé elé. Amikor én anno néztem a tévében, imádtam és tudtam, hogy ez egy zseniális formátum. Úgyhogy amikor megkaptam a felkérést, gondolkodás nélkül igen mondtam.

Nem voltak kikötései, feltételei?

- Nekem nem szoktak ilyenjeim lenni. Vagy szeretnék valamit csinálni, vagy nem, nincs köztes döntés az én világomban. Komoly megtiszteltetésként éltem és élem meg hogy részt vehetek ebben a műsorban. A formátum ugyanis abszolút világsiker, 130 országnál is többen került a képernyőre eleddig, és harmincnál is több országban megy jelenleg is.

Én hittel hiszem, hogy a tudás kortalan, a tudás ugyanolyan szexi, mint tíz, húsz vagy harminc éve,

így nagyon bízom benne, hogy van helye ennek a műsornak a képernyőn 2024-ben is. A nagy kérdés az volt, hogy lehet-e aktualizálni – és ez nagyban függ pont a kérdésektől, hogy mennyire alkalmazkodnak a mai világhoz. Az is nagyon számít szerintem, hogy nézőként mennyire tudunk azonosulni a játékosokkal. Túl a forgatáson és az utómunkán, azt kell mondanom, hogy elképesztően szerethető és jó játékosaink vannak. Szerintem zseniális kérdések születtek, imádtam a forgatás minden percét, az előkészítést és az utómunkát is.

Palik László

Fotó: TV2

Ön az ötödik műsorvezetője itthon a Legyen ön is milliomosnak: miben lesz más, mint elődei?