Itt az első videó Palik Lászlóról és 14 évvel fiatalabb párjáról

Palik László és a 14 évvel fiatalabb ügyvédnő, dr. Erős Petra kamerák előtt meséltek a kapcsolatukról, miután a műsorvezető nemrég véget vetett a több évig tartó titkolózásnak, és nyilvánosan is bemutatta a párját – akkor azonban még csak közös képek készültek róluk, videó nem.

Palik László és dr. Erős Petra közös fotózáson

Fotó: YouTube/Bors

"A gyerekeink egy iskolába jártak,

a mi szerelmünk iskolaudvari szerelem, csak egy kicsit már a kamaszkor után...

Nem volt első lépés, mi nagyon régről ismerjük egymást, több mint húsz éve, és ott, az iskolaudvaron egymásra csodálkoztunk, hogy »jé, a te gyereked is ide jár?« Innen indult a beszélgetés valójában, és aztán egy idő után felgyorsultak az események" – mesélte a megismerkedésükről Palik László.

Palik László eleinte nem hitt az új kapcsolatban

Erős Petra hozzátette, hogy a műsorvezető először futni hívta a Normafára, mivel nem bízott benne, hogy ebből párkapcsolat lesz – nem érezte készen magát egy új kapcsolatra, hisz Marsi Anikóval 2021 nyarán jelentették be, hogy tönkrement a házasságuk, és csak 2022-ben váltak el hivatalosan.

Az ügyvédnő közben magabiztosabb volt, elmondása szerint az első pillanattól kezdve tudta, hogy Palik Lászlóval fogja leélni az életét, nem zavarta a 14 év korkülönbség. Arról is nyilatkozott, hogy még 30 év múlva is ott fog ülni a párja mellett, hamar össze is költöztek egyébként.

Három éve élünk együtt.

Januárban leszek 63 éves. Ahogy szokták mondani: kicsit terhes nincs, vagy terhes, vagy nem terhes. Ha végül úgy döntöttünk, hogy belépünk ebbe az utcába, akkor viszont túl sokat molyolni semmi értelme nem volt. Így, három évvel az események után azt tudom mondani, hogy jól döntöttünk, mert egy szép, nyugodt, kiegyensúlyozott, nagyon is kedvemre való csendes magánéletet tudunk élni. A zajt a gyerekek teremtik" – magyarázta a Bors videójában Palik László, akit jelenleg a Legyen ön is milliomos! házigazdájaként lehet látni a TV2-n.

Nézze meg Palik László és dr. Erős Petra vallomását videón!