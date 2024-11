Palik László: Ez a legkomolyabb formátum, amivel valaha dolgoztam

A Legyen Ön is milliomos! a világ 136 országában óriási sikerrel futott kvízműsor, amely jelenleg is több mint 30 országban látható. A legendás vetélkedőből akár 50 millió forinttal is távozhatnak a játékosok, ha helyesen válaszolnak a kérdésekre. A kvízmester székében ezúttal Palik Lászlót köszönthetik a nézők, a műsor hétfő este 21:20-kor indul a TV2-n. A műsorvezető az Origónak az újításokról beszélt, a csend erejéről, az ügyesen összeválogatott kérdésekről, és arról, hogy mennyiben más egy adás sztárokkal vagy civilekkel.

Palik László műsorvezető

Fotó: TV2

"Azt gondolom, hogy ez egy megtiszteltetés, hogy a kortársaim után én is beülhetek ebbe a székbe. A frász rajtam mindig, minden tévéműsor esetében a holnap reggel miatt van, amikor kilenc órakor megkapom az előző esti nézettséget, ugyanis a tévénézőt nem lehet felülírni. A néző tömegintelligenciája tökéletes, eldönti, hogy jó a műsor, vagy rossz a műsor, nézi, vagy nem nézi" – kezdte a televíziós, aki beavatta Pachmann Péteréket egy új szabályba is.

Van ugye három segítség: az ikonikus telefon, a felező és a közönség szavazata. Ettől az évtől kezdve viszont van egy negyedik opció, de továbbra is csak hármat lehet használni. A negyedik, hogy engem is meg lehet kérdezni és akkor nekem legjobb tudásom szerint meg kell próbálnom segíteni a játékosnak.

Na, most ha tudom, azt is elmondom, de ha matthülye vagyok hozzá, azt is el kell mondjam. Nem tudom, melyik a borzalmasabb" – tette hozzá nevetve Palik László.

Amikor a játékos belenéz mélyen a szemembe és azt mondja, hogy szerintem te ezt tudod, ilyenkor végigmegy a hideg veríték, hogy „vajon miből gondolod?”

Azért azt látni kell, hogy ez a Sony Entertainmentnek évtizedek óta a világ sok országában futó, rettentően kitesztelt formátuma. Azt gondolom a felvételek után, hogy ez a legkomolyabb formátum, amivel valaha én dolgoztam a négy évtizedes pályafutásom alatt. Olyan szinten kiérlelt, hogy ezt hagyni kell működni, itt rám nincs is igazán szükség. – zárta a beszélgetést a Legyen Ön is milliomos! új műsorvezetője.