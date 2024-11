Palvin Barbi felismerhetetlen új képein

A Re-Edition Magazine fotózta a leghíresebb magyar modellt, Palvin Barbi pedig az oldalán mutatott pár fotót az eseményről.

Palvin Barbi az átváltozás előtt

Fotó: AFP

Az újabb képein több ruhában pózolt, fekete, rövid hajjal. "Barbara, te annyira tehetséges modell vagy, nem térek magamhoz!" - írta egy lelkes követője. "Továbbra is a legszebb nő a világon" - kommentálta egy másik netező. Itt tudja megnézni újabb fotóit:

Mint írtuk nemrég, többéves szünet után ismét megtartották a világ egyik leghíresebb divatshow-ját, a Victoria’s Secret fehérnemű-bemutatóját. Világhírű modellek léptek angyalnak öltözve a kifutóra, hogy bemutassák a divatcég legújabb fehérneműit. Az eseményen ott volt a világhírű magyar modell, Palvin Barbara is, aki mindenkit lenyűgözött, a vonulását itt tudja megnézni videón.

Világsztárokkal vonult Palvin Barbi

A sok év után visszatérő bemutatóról a magyar szupermodell a közösségi oldalán szexi képeket posztolt: megmutatta, mit viselt a ruhája alatt a Victoria’s Secret divatbemutatóján.

Gondoltam, talán látni akarjátok, mi volt rajtam a ruha alatt

- írta a képek mellett.

A bemutató helyszíne a márka legnagyobb és legismertebb New York-i boltja volt, és a modellek vonulását élőben közvetítették világszerte különböző platformokon, például a YouTube-on, a TikTokon és az Amazon Prime-on is. A különleges este fő fellépője a legendás Cher volt, aki az első, teljesen női fellépőkből álló műsor élén lépett fel. Rajta kívül olyan előadók is szórakoztatták a közönséget, mint a dél-afrikai énekesnő Tyla és a K-pop sztár, Lisa a BLACKPINK-ből.

A kifutón Palvin Barbara mellett több híres modell is megjelent, köztük Gigi Hadid, Tyra Banks, Candice Swanepoel és Ashley Graham - ide kattintva egy egész galériát talál róluk!

A magyar modell a napokban, halloween alkalmából Spy X Family egyik karakterének öltözött. Palvin Barbi és Dylan Sprouse képei hamar népszerűek lettek az Instagramon.