Újabb részleteket mondott el a gázmérgezésről a Megasztár versenyzője

Mint írtuk, a Megasztárban megismert – ám rögtön az első élő adásban kiesett – Papp Doma egy Instagram-sztoriban jelentette be, hogy ő is ott volt csütörtökön a budapesti Magyar Színházban, ahol többen enyhe rosszullétet tapasztaltak az épületben elszabadult gázok miatt. A színész egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben jelentkezett be az esetet követően, akit kórházba is szállítottak megfigyelésre. Elmondása szerint először ő is tapasztalt rosszullétet, azonban már a videójában megnyugtatott mindenkit, hogy minden rendben lesz.

Papp Doma a Megasztár első élő adásában esett ki

Fotó: TV2 / TV2

Papp Domonkost leginkább az átélt események lelki része viselte meg, mivel végignézte, ahogyan a legjobb barátja összeomlott mellette a rosszulléttől. Most újabb részleteket árult el az esetről, azt is, hogy miért kellett a társulat 15 tagját kórházba szállítani.

Reggel bejöttünk a színházba, és erős hypo szagot éreztünk, de eleinte nem foglalkoztunk vele, vagyis nem tulajdonítottunk neki túl nagy jelentőséget. Egy ponton túl viszont többen rosszullétre panaszkodtak.

Szédültek, émelyegtek, de panaszkodtak orr és torokfájásra is, majd köhögni kezdtek. A legjobb barátom pedig egyre rosszabbul és rosszabbul lett, míg végül szinte alig volt magánál. Ezen a ponton hívtuk a mentőszolgálatot, akik szóltak a rendőrségnek, a tűzoltóknak és a katasztrófavédelemnek is" - kezdte a Megasztár kiesett versenyzője, aki nagyon megijedt a történtek miatt, és barátja egészsége miatt is nagyon aggódott. Majd amikor felment, hogy összpakolja a cuccait és ő is elinduljon a kórházba a barátja után, hirtelen rosszul lett, hiába, hogy korábban nem igazán érzett semmit.

Azon kaptam magam, hogy fulladok, és kiment a lábamból minden erő. Kár szépíteni, konkrétan az ájulás szélére kerültem, ezért a kiérkező mentősök előre is vettek, és megmérték a vérnyomásom, ami az egekben volt.

Ezután a véroxigénszintemet is megmérték, majd nem sokkal később bevittek a kórházba, ahol toxikológiai vizsgálatok sora következett" - magyarázta a Borsnak Papp Doma, akiről kiderült, hogy inkább a stressz miatt lett rosszul, de végül enyhe mérgezést nála is megállapítottak az orvosok.