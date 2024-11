Eljegyezték a TV2 sztárját

A Next Top Model Hungary egykori dögös versenyzője már évek óta párkapcsolatban él, azonban most érkezett el a pillanat, hogy hivatalosan is egy család legyenek. Papp Gabi kezét megkérte a barátja, amiről fotót is mutatott a közösségi oldalán.

Bár nagyon sikeres modell Papp Gabi annak ellenére is, hogy a Next Top Model Hungary első évadát Mészáros Lili nyerte, és több lány is sikerre vitte, akik azóta is modellkedéssel foglalkoznak. Bár Papp Gabinak évtizedes tapasztalata van modellkedés terén, a szakmai zsűrit nem sikerült meggyőznie arról, hogy alkalmas lenne a feladatra, ugyanis nagyon nehéz természete van, ezért már a döntő előtt kiesett a versenyből. Papp Gabi, a TV2 sztárja gyakran

Fotó: Instagram.com/ellazafira/ Megkérték Papp Gabi kezét A modell megosztó személyisége ellenére mégis hatalmas közönségkedvenc volt a műsorban, és azóta is folyton megállítják őt az utcán, ha hazatér Magyarországra, ugyanis nem itthon, hanem Angliában él párjával és hétéves kislányával. A fiatal lány nemrég az Instagram-oldalán árulta el, hogy párja, akivel már évek óta egy párt alkotnak megkérte a kezét: Egy korszak lezárult és egy új veszi kezdetét! Hálás vagyok, hogy megtaláltam azt az embert, akivel megoszthatom az életemet, és alig várom a közös jövőnket - írta a bejegyzésében. A TV2 sztárja nemcsak a lánykérés pillanatát, de a hatalmas, köves eljegyzési gyűrűjét is megmutatta a követőinek. Még egy gyereket szeretne Édesanyaként persze nem meglepő, hogy biztosra akar menni, hiszen a modellszakmát nem veheti garanciának, már azért sem, mert nem tartja kizártnak, hogy hétéves lányának még legyen egy kistestvére. Nem vagyok elzárkózva, hogy legyen még egy babám, de jelenleg a sok munka, utazás mellett lehetetlennek érzem a gyerekvállalást. Jelenleg kereknek érzem az életem, sokat dolgoztam az elmúlt időszakban, most learatom a babérokat" - árulta el korábban a közösségi oldalán a Next Top Model Hungary sztárja. Feladhatja a modellkedést A modellnek nagyon jól esik, hogy ennyi pozitív visszajelzést és szeretetet kap az emberektől, viszont igyekszik nem elszállni miatta, szeretne két lábbal a földön járni, és még így sem érzi magát biztonságban, ha modellkedésről van szó. Bár az utóbbi időben rengeteg munkája akad, mégsem akar kizárólag csak ezekre alapozni. "Az elmúlt időben sok munkát kaptam itthon, de még nem elég biztos a talaj, hogy mozdítsam az egész családomat. Ezt a nagy lépést még nem tudnám megtenni. Alapvetően Bristolban élek, itt pedig nem modellkedem, civil munkám van" - magyarázta Papp Gabi.

