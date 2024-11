Teljesen lyukas, átlátszó bodyban mutatta meg csodás alakját a TV2 sztárja - képek

A Next Top Model Hungary első évadát Mészáros Lili nyerte, azonban a lányok közül sokan sikerre vitték a modellszakmában, és azóta is ezzel foglalkoznak. A műsor egyik legmegosztóbb szereplője Papp Gabi volt, de ezek ellenére is sokan drukkoltak neki, hiszen nagyon profi és kifogástalan alakja van, valódi modellalkat. Nemrég azt is megmutatta, hogy milyen elképesztő változásokon ment át az elmúlt évek alatt, ami elég látványos. Legtöbbször a hajszínét és annak formáját változtatja, a TV2 tehetségkutatója óta kedveli igazán a rövid frizuráját, ami eddig szőke volt, most azonban befestette sötétbarnára, amivel teljesen más karaktere lett.

Nemrég megkérte a párja Papp Gabi kezét. Bár gondolt rá, hogy visszavonul, egyelőre sok modellmunkája van

Fotó: Papp Gabi Instagram

Papp Gabi a szembetűnő változást merész fotókon mutatta meg először a közösségi oldalán, ugyanis ismét egy fehérneműs fotózáson járt, ilyenkor pedig jellemzően elég sokat mutat meg magából a modell. Bár műsorban többször is előadta, hogy eléggé szemérmes típus, sőt, Merő Péterrel egy kisebb konfliktusa is volt emiatt, mára már nyoma sincs a kezdeti szégyellőségnek. Papp Gabi az utóbbi időben csak úgy ontja magáról a merész felvételeket az Instagram-oldalán, a legújabb fotósorozata is igazán arcpirítóra sikerült. A modell egy szál fehér csipkés bodyban pózol, melynek teljesen lyukas anyaga elég sokat enged láttatni Papp Gabi formás testéből.

Papp Gabi kezét nemrég megkérték

A modell megosztó személyisége ellenére mégis hatalmas közönségkedvenc volt a műsorban, és azóta is folyton megállítják őt az utcán, ha hazatér Magyarországra, ugyanis nem itthon, hanem Angliában él párjával és hétéves kislányával.

A modell nemrég az Instagram-oldalán árulta el, hogy párja, akivel már évek óta egy párt alkotnak most úgy döntött, elérkezett az ideje, hogy összeházasodjana, így megkérte a kezét.

Egy korszak lezárult és egy új veszi kezdetét! Hálás vagyok, hogy megtaláltam azt az embert, akivel megoszthatom az életemet, és alig várom a közös jövőnket

- írta a bejegyzésében.

A TV2 sztárja nemcsak a lánykérés pillanatát, de a hatalmas, köves eljegyzési gyűrűjét is megmutatta a követőinek a bejegyzésében.