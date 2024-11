Papp Szabi az Origónak arról beszélt, mi történhet a Megasztár döntőjében

Megasztár: jó pár produkciótól alig kapott levegőt Papp Szabi

Fotó: TV2 / TV2

Dolgoznál is együtt valamelyik énekessel a későbbiekben?

Azért nem tudok erre a kérdésre válaszolni, mert egyelőre nem akarok zenélni, most abbahagytam egy időre. De egyébként világéletemben csináltam koprodukciókat rapperekkel, metálosokkal, lányokkal, fiúkkal,

soha nem voltam egy bigott rock’n’roll figura.

Azért kötöttem ki a rocknál tulajdonképpen, mert bármihez hozzányúlok, annak lesz egy ilyen rockhangzása, ezért játszottam olyan zenét, amit. Nagyon szeretek szöveget írni, ide meg oda énekelni, ahogy évek óta csináltam is, de most ebből egyelőre elég kicsit. Nagyon jól érzem most magam a bőrömben, hogy letettem egy csomó felelősséget.

Szemrebbenés nélkül vállalná a következő évadban is a zsűrizést Papp Szabi

Fotó: TV2 / TV2

A Megasztár következő évadjában azért vállalnád a zsűrizést, ha lesz folytatás?

Szemrebbenés nélkül vállalnám. Évek óta dolgozom a TV2-vel, és ez egy szerencsés állás, mert élvezettel megyek be, és jókedvvel jövök haza. Ami stressz meg önmarcangolás a zsűrizéssel jár, az ezekhez a műsorokhoz hozzátartozik: tényleg forgolódom otthon, meg gondolkodom napokig, és közben az élő adásra össze kell kapnia magát az embernek.

Van valami tanácsod azoknak, akik jövőre jelentkeznének?

Nézzék ezt az évadot, a következő adásokat! Ennél okosabbat, előremutatóbbat tényleg nem tudok mondani:

meg kell nézni a mostani évadot, és aszerint kell merni, jelentkezni.

Megnyugtatásként annyit tudok mondani, ami látszik is a műsorban, hogy nem harap a zsűri. Nem vagyunk bunkók, nem vagyunk lenézőek, nem hiszünk magunkról többet, mint akik vagyunk. Emberségesek vagyunk, de az érzelmeket fel kell tudni korbácsolniuk a produkcióknak. Nagyon tisztelem egyébként azokat, akik jönnek, jelentkeznek, csinálják, és ha megnyerik, az egy busás jutalom.