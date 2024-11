Pásztor Anna idegösszeomlást kapott

Pásztor Anna volt Palik Lászlóék vendége az Ilyen az élet című műsorban. A beszélgetésben az énekesnő azt is megosztotta, hogy tavaly karácsonykor átesett egy idegösszeomláson. "Karácsony, két napja nem alszunk, a kislányom lázas, nem marad meg benne semmi, kihányja a lázcsillapítót. Karácsony napján fölkelünk, nem volt villany, hidegbe, beburkolózva, és közben hány. Az volt, hogy én szánkóval fogom lehúzni a hegytetőről, merthogy menjünk el orvoshoz. Akkor kicsit összebalhéztunk a gyerekeknek az apukájával is, mert ott meg már vártak minket karácsonyra. Akkor a gyerekek apukájához elvittem a gyerekeket, ott még lement az egész családosdi, csipkelődés, satöbbi" - mesélte Pásztor Anna, akinek a háza is beázott, és napok óta nem bírt aludni.

Ment az engedélyeztetés, mindennek a kínja a nyakamon, meg ugye, a pénzek, amiket ide-oda kellett tologatni.

És emlékszem, hogy mindenki rendben volt, még megtankoltam, aztán a nulláson elindultam a barátomhoz, és egyszer csak így mindenem görcsölt, az égvilágon minden, tehát a kezem, lábam. Le kellett kormányoznom a kocsit ott Fótnál, és megálltam, azt hiszem, az Auchannál, ott villózott egy karácsonyfa, ami zárlatos volt… egy ilyen világító karácsonyfa. Ott leparkoltam előtte, és zokogtam, sírtam, felhívtam a barátomat, hogy nem tudok továbbmenni. Remegtem, hánytam, az égvilágon minden, és nem mertem vezetni, képtelen voltam, de senki nem tudott értem jönni, mert ugye, mindenki ivott már, mert karácsony éjjel volt. Emlékszem, hogy 11 óra 15 perctől egészen éjfélen keresztül ott álltam" - mondta.

Végül 30-cal autózva sikerült hazavezetnie, a történtek után azonban nagyon megviselték.

Utána három hónapig se emberrel nem tudtam beszélni, se telefonon. Nem tudtam tévéműsorokba elmenni, sehova, nem bírtam emberek közé menni, nem bírtam vezetni.

Hozzátette: az ilyesfajta óriási események katalizátorok az ember életében. Úgy véli, ha az ember megérti, miért volt, akkor az egy hatalmas előrelépés, ám amikor benne van, az maga a pokol.