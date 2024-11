Pedro Pascal transznemű testvérével jelent meg a vörös szőnyegen - fotók

A Last of Us, A Mandalóri és más produkciók sztárja, Pedro Pascal a Gladiátor II-ben is szerepet kapott: Marcus Acaciust játssza, aki katonatisztből vált rabszolgává.

Paul Mescal és Pedro Pascal a Gladiátor II-ben

Fotó: UIP Duna Film / UIP Duna Film

Pedro Pascal a film londoni premierjére az öccsét vitte magával – aki azonban kisminkelve, kivágott női ruhában jelent meg, mivel 2021 óta transznemű nőként él, Luxnak hívatja magát. Nézze meg, hogyan néztek ki együtt az eseményen:

Pedro Pascal egyébként már több eseményen (például az idei Emmy-díjátadón) megjelent a testvérével, nem ez volt tehát az első alkalom, hogy az öccseként született húga a megjelenésével sokkolta a közönséget.