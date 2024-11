Szombat este lezajlott a Dancing with the Stars új évadának második élő show-ja, melyben kilenc páros mutathatta be tánctudását. A veszélyzónába Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Hosszú Katinka és Suti András, valamint PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna kerültek. A zsűri a Törőcsik Franciska párt mentette meg, míg a közönség Hosszú Katinkáékat juttatta tovább, így PSG Ogli és partnere, Szőke Zsuzsanna búcsúzott a műsortól.

Dancing with the Stars - PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna

Fotó: Polyák Attila - Origo

Szőke Zsuzsa nemrég az Instagram live-ban mesélt a műsorról, a kiesésükről, valamint az is szóba került, hogy a következő évadban kivel táncolna szívesen. A Dancing with the Stars táncosnője minden kertelés nélkül rávágta, hogy Pető Brúnóval, aki az Ázsia Expressz és a Zsákbamacska című műsorokban is szerepelt.

A férfi boldogan vette a felkérést, azonban elárulta, hogy PSG Oglihoz hasonlóan ő sem tud táncolni.

Szegény Zsuzsinak mindig olyan emberek jutnak, akiknek tényleg semmi tánctudásuk.

Én is így lennék, talán Olivérrel szemben annyi előnyöm lenne, hogy a zene miatt van egy minimális ritmusérzékem. De biztos nehezen menne nekem is az elején, de tuti rengeteg munkát tennék bele" - kezdte az énekes.

"Idén sajnos a munka és az üzleti dolgaim miatt nagyon kimerültem, és nem tudtam volna teljes mértékben odatenni magamat.

De talán jövőre, ha a TV2 is szeretné, akkor szívesen elvállalnám, de megelőzve a kérdést: Nincs olyan táncos, akivel ne táncolnék.

Sokukat ismerem és jóban is vagyok velük, így bárkivel szívesen táncolnék, ha lehetőséget kapok" - magyarázta a Metropolnak.

PSG Ogli sokat fejlődött, mégis kiesett

A páros csalódott volt, hogy másodikként búcsúzott, azonban a Kőgazdag fiatalok sztárja úgy érzi, hogy ennél többet ő nem tud mutatni a táncparketten. Annak is örül, hogy egy másik, egy jobb arcát tudta megmutatni a nézőknek, és meg tudott tanulni egy koreográfiát.

"Szerintem az előző produkcióhoz képest nem kevés változás volt.

Úgyhogy nagyon csalódott vagyok, és szerintem Zsuzsi is, mert olyan fejlődést láthattunk itt az elmúlt egy héthez képest, ami nagyon nagyon megugrik

- kezdte PSG Ogli a Mokka riportjában.