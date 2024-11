Dancing with the Stars: PSG Ogli elképesztően ideges a kiesése miatt - videó

Szombat este lezajlott a Dancing with the Stars új évadának második élő show-ja, melyben kilenc páros mutathatta be tánctudását. A veszélyzónába Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Hosszú Katinka és Suti András, valamint PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna kerültek. A zsűri a Törőcsik Franciska párt mentette meg, míg a közönség Hosszú Katinkáékat juttatta tovább, így PSG Ogli és partnere, Szőke Zsuzsanna búcsúzott a műsortól.

Dancing with the Stars, PSG Ogli és Szőke Zsuzsi

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

PSG Ogli sokat fejlődött, mégis kiesett

A páros csalódott volt, hogy másodikként búcsúzott, azonban a Kőgazdag fiatalok sztárja úgy érzi, hogy ennél többet ő nem tud mutatni a táncparketten. Annak is örül, hogy egy másik, egy jobb arcát tudta megmutatni a nézőknek, és meg tudott tanulni egy koreográfiát.

"Szerintem az előző produkcióhoz képest nem kevés változás volt.

Úgyhogy nagyon csalódott vagyok, és szerintem Zsuzsi is, mert olyan fejlődést láthattunk itt az elmúlt egy héthez képest, ami nagyon nagyon megugrik

- kezdte PSG Ogli a Mokka riportjában.

Szőke Zsuzsanna is szomorú, és örült volna, ha több pontot kapnak a zsűritől, hiszen PSG Ogli látványosan sokat fejlődött az előző produkciójához képest.

Tök jó kommentet kaptunk a zsűritől, viszont örültem volna, ha ezt a pontokban is kinyilvánítják, mert szerintem beleszólt volna a végső sorrendbe.

Ha egy-két ponttal többet kapunk, akkor nem az utolsó helyen lettünk volna, mint így. Ez az ő véleményük volt, ezt elfogadom, de örültem volna, hogyha Olivér kap még egy lehetőséget, hogy megmutathassuk, hogy megint tudunk fejődni" - magyarázta Szőke Zsuzsi.

PSG Ogli örül, hogy végre megtanult táncolni, azonban kiesését még most sem érti.

"Azért ezt belőlem kihozni, az kemény! Nem úgy estünk ki, hogy basszus, én elrontottam, nem sikerült és kész. Ez a legidegesítőbb!

Ezért vagyok nagyon ideges!

Elképzelhetetlennek tartom, hogy ne szavaztak volna ránk!"- fejtette ki.

A riportban kiemelte, hogy ennek ellenére örül, hogy meg tudta mutatni a normális, komolyabb énjét, az pedig külön boldogsággal töltötte el, hogy kiesésük után pozitív visszajelzéseket kaptak.