Százezreket osztogatott el a születésnapi buliján PSG Ogli - videó

A TV2 nézői azt is láthatták a Kőgazdagok fiatalok legutóbbi adásában, hogy miként zajlott PSG Ogli születésnapi bulija. Az influenszer elmondása szerint 2000 eurót, több mint 800 ezer forintot osztogatott szét egy szórakozóhelyen, mások is látták, amint 100 eurósokat ad a pincérnőnek – aki állítólag még italt se vitt nekik.

Kőgazdag fiatalok: így lazul PSG Ogli

Fotó: TV2 / TV2

"Elkezdtem ásni pénzt? Mi van?" – reagált PSG Ogli, amikor a többiek elmesélték neki, hogy éjszaka még a maradék pénzét el akarta ásni a kertben, ezek szerint kimaradt neki pár részlet a buliból. Nézzen bele a másnapi beszélgetésbe!

A csütörtöki adásból többek között az is kiderült, hogy Aurél is elköltött már 2 és fél millió forintot két bulira, miközben Metta komoly döntésre jutott: telket vesz a Holdon.

PSG Ogli már elköltötte a világ összes pénzét

Arról már korábban írtunk, hogy PSG Ogli a szettjére is több milliót költött a születésnapján, Ibizán pedig 8 millióért bérelt villát – de egyébként cipőt sem vesz 300 ezer forint alatt.

A realitysztár a Kőgazdag fiatalok mellett jelenleg a Dancing with the Starsban is szerepel, bár a bemutatkozása nem sikerült túl jól, az utolsó emelésnél ugyanis elejtette a partnerét, Szőke Zsuzsannát.

"Igen, az el lett cs*szve, de a többiben nem volt hiba! Megmondom őszintén, ezt még neked sem mondtam el Zsuzsi, hogy az volt bennem, hogy fú, jó, letáncoltuk, sikerült, már csak az emelés van hátra, ami egyébként mindig sikerült a próbákon. Én bíztam el magam, és pont most nem sikerült. De ezért szép ez a szakma…" – reagált az adás után arra, hogy az első táncukban volt egy "kis baki".

"Ez az emelés tényleg mindig, minden próbán sikerült. De ilyen van, mi profik is néha elejtjük egymást, na bumm" – tette hozzá Szőke Zsuzsanna, akit ezek szerint nem viselt meg túlságosan, hogy élő adásban ejtette el a partnere.