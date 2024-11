Kiderült Quincy Jones halálának oka

Az amerikai zenei producer és zeneszerző november 3-án, este halt meg a családja köreiben. Halálhírét a szóvivője, Arnold Robinson is megerősítette. Quincy Jones családja egy közleményben számolt be a zenész haláláról: Ma este teljes, de összetört szívvel meg kell osztanunk a hírt apánk és testvérünk, Quincy Jones haláláról. Bár ez hihetetlen veszteség a családunknak, ünnepeljük azt a nagyszerű életet, amelyet leélt, és tudjuk, hogy soha nem lesz még hozzá hasonló” - áll a család közleményében.

Quincy Jones

Fotó: AFP

Quincy Jones 91 évesen halt meg, azonban eddig teljes titokban tartották a halálának az okát. A Los Angeles Megyei Közegészségügyi Hivatal által közzétett halotti bizonyítványban az áll, hogy a zenei producer és zeneszerző hasnyálmirigyrákban halt meg. Ezt később az orvosok megerősítették, hozzátéve, hogy semmilyen más ok nem játszott szerepet a halálában - derítette ki a TMZ.

A National Cancer Institute kutatásai kimutatták, hogy a hasnyálmirigyrák a harmadik leggyakoribb rák. Az Egyesült Államokban 2010-ben 43.140 új esetet diagnosztizáltak, amelyek közül 36.800 halállal végződött.

Quincy Jones számos díjat nyert el karrierje során

Jones leginkább Michael Jackson Thriller albumának producereként volt ismert, de együtt dolgozott Frank Sinatrával és sok más sztárral is. Karrierje során 28 Grammy-díjat nyert, a Time magazin pedig beválasztotta őt a a 20. század egyik legbefolyásosabb jazz-zenészei közé. Quincy Jones komponálta az 1969-es Az olasz meló című brit vígjáték filmzenéjét, valamint felügyelte az 1985-ös We Are The World jótékonysági lemez felvételét is.

Király Linda is ismerte

Quincy Jones, a világ egyik legbefolyásosabb zenésze és zenei producere 2018-ban lépett fel a Papp László Sportarénában 85. születésnapi turnéja keretében. A koncert után Király Viktorral is találkozott, de Király Linda is ismerte.

Az énekesnő akkor is felköszöntötte a világhírű zenészt, amikor 90 éves lett, halálhírét hallván, pedig egy közös képpel tisztelgett a világsztár előtt.