Király Linda közös képpel búcsúzott Quincy Jonestól

Quincy Jones, a világ egyik legbefolyásosabb zenésze és zenei producere 2018-ban lépett fel a Papp László Sportarénában 85. születésnapi turnéja keretében. A koncert után Király Viktorral is találkozott, de Király Linda is ismerte.

Quincy Jones

Fotó: AFP

Az énekesnő akkor is felköszöntötte a világhírű zenészt, amikor 90. éves lett, most pedig, halálhírét hallván, egy közös képet tett ki az Instagramra.

Quincy Jones Radics Gigire is felfigyelt, majd meghívta a világhírű Montreux-i Jazz Fesztiválra.

Quincy Jones vasárnap este halt meg

Az amerikai zenei producer és zeneszerző vasárnap este halt meg a családja köreiben. Halálhírét a szóvivője, Arnold Robinson is megerősítette. Quincy Jones családja egy közleményben számolt be a zenész haláláról:

Quincy Jones 91 éves korában halt meg

Fotó: Instagram.com/quincyjones/

"Ma este összetört szívvel meg kell osztanunk a hírt apánk és testvérünk, Quincy Jones haláláról. Bár ez hihetetlen veszteség a családunknak, ünnepeljük azt a nagyszerű életet, amelyet leélt, és tudjuk, hogy soha nem lesz még hozzá hasonló” - olvasható a család közleményében.

Quincy Jones számos díjat nyert el karrierje során

Jones többszörös Grammy-, Tony- és Primetime Emmy-díjas amerikai zeneszerző, trombitás, zenei producer volt, a 20. század egyik legbefolyásosabb zenésze és producere. Huszonhétszer kapta meg a zeneipar legnagyobb presztízsű elismerését, a Grammy-díjat különböző kategóriákban. A Billboardnál 11 albuma, valamint jó néhány kislemeze volt listavezető.

Rengeteg sztárral dolgozott együtt, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Will Smith, Marvin Gaye, Dinah Washington, Chaka Khan, Sarah Vaughan, Michael Jackson, Paul Simon felvételein is dolgozott.

80-szor jelölték Grammy-díjra, amivel rekordot tart. Michael Jackson 110 millió példányban elkelt Thriller című albumának producereként, valamint a We Are the World című dal producereként lett még ismertebb.