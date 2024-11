Ezért nem látta hat éve a családját Rácz Jenő felesége

Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra és a séf 2019-ben ismerkedtek meg, és szinte azonnal érezték, hogy egymásnak vannak teremtve. Azóta már családot is alapítottak, ugyanis idén nyáron ünnepelték harmadik házassági évfordulójukat, és született egy közös kislányuk is, Kamilla, aki két éves múlt. Bár korábban Rácz-Gyuricza Dóra azt mondta, hogy nem élvezte a terhességet, mert annyi változással és kellemetlenséggel járt, de valószínűleg még vállalna másik gyereket, hiszen a séf is nagyon szeretné.

2019 óta alkot egy párt Rácz Jenő felesége és a séf

Fotó: Rácz-Gyuricza Dóra Instagram

Nem meglepő, hogy a családalapítás ilyen gyorsan történt köztük, ugyanis mindkettejük elég önálló, családjuktól függetlenedve élnek, mivel Rácz Jenő nem igazán van jóban az édesanyjával, Rácz-Gyuricza Dóra családja pedig nagyon messze él, Brazíliában. Valószínűleg sokan nem tudják, hogy

Rácz Jenő felesége São Paulo-ban született, családja nagy része most is ott él,

ezért nagyon ritkán találkoznak egymással. Rácz Jenő felesége megismerkedésük előtt rendszeresen utazott családjához látogatóba azonban a COVID-járvány miatt ezek a látogatások ritkultak. Most pedig azért nem tud menni, mert 2022 áprilisában született meg kilányuk, Kamilla, akinek még túl hosszú lenne egy ilyen utazás.

2018-ban voltam utoljára, még mielőtt megismertem Jenőt. Nagyon-nagyon honvágyam van már, és alig várom, hogy mehessünk, de Kamillával még egy ekkora utat nem mertünk bevállalni.

Hamarosan viszont végre megmutathatom a kis családomnak is ezt a csodát” - szúrta ki a Ripost Rácz-Gyuricza Dóra válaszát egy követője kérdésére, akinek nagy fájdalma, hogy családja nem találkozhatott még a kislányával sem.

Tehát Rácz-Gyuricza Dóra részéről azért nincs kapcsolat a családdal, mert túl messze élnek, a séf részéről pedig azért, mert nincs jóban az édesanyjával.

Sem az unokámat, sem a menyemet nem ismerem. Nagyon fáj, mert a lányomék szintén itt laknak Angliában, és a tőle született két unokámat imádom, ők a mindeneim.

Azt a kislányt is nagyon szeretném... Követem a fiamat is, és minden tette ellenére nagyon büszke vagyok arra, ahová jutott. Ugyanakkor nagyon fáj, hogy a hírnév miatt hátat fordított nekem..." - panaszolta korábban Rácz Jenő édesanyja, Anita, aki már Angliában él, és elmondta, hogy hét éve romlott meg igazán a kapcsolata fiával, még az esküvőjére sem volt hivatalos.