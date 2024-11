Reese Witherspoon a Kis tüzek mindenütt című sorozatban alakít hatalmasat a Prime-on!

Az utóbbi évtizedek egyik meghatározó domestic dráma sorozata lett a Hatalmas kis hazugságok. A 2017-ben debütáló széria főszereplője Reese Witherspoon 2020-ban a Kis tüzek mindenütt című regény adaptációjával két dolgot is bizonyított: negyven felett Dr. Szösziből igazi színésznő lett (erre másik jó példa a The Moring Show az Apple Tv+- on Jennifer Anistonnal), a másik pedig, hogy a kisvárosi családi idill mögött rejlenek még titkok, amik legalább annyira izgalmasak, mint Nicole Kidman, Laura Dern és a többiek hatalmas kis hazugságai. A Kis tüzek mindenütt egy újabb, hazánkban kevésbé ismert kincs a streamereken, hasonlóan izgalmas, mint a korábban bemutatott Üvöltés, ami nyolc nő szerepét mutatja be a férfiak világában.

Reese Witherspoon a tökéletes született feleség (Fotó: Northfoto)

A Kis tüzek mindenütt a mindent felperzselő anyagtigrisekről szól

A címben említett idézet Ruby Amanfu: Bitch – vagyis Szuka című dalából egy idézet, ami a vezető betétdala lett a Kis tüzek mindenüttnek!

Egy szuka, egy szerető, egy gyerek, egy anya vagyok, vétkes vagyok, szent vagyok de nem érzem magam bűnösnek! – hangzik el a nyolcvanas évek popslágerének lírai verziója.

A Prime-on látható Hulu széria mottója is lehetne: mit is jelent anyának, nőnek lenni? Hány szerepben kell helytállnia egy asszonynak, miközben ha ezek a szerepek összecsúsznak, nagyon könnyű hibázni, legyen szó a férjünkről vagy akár a gyerekeinkről. Nem tökéletesek az anyák, de bármit is tesznek, azt csak és kizárólag a gyerekeikért – ezt üzeni nekünk ez a dal és a Celeste Ng regényéből készült minisorozat.

Két asszony, két világ, egy cél: a gyerekek jóléte, bármiáron (Fotó: Northfoto)

Nicole Kidman után Reese Witherspoon

A Tökéletes pár kritikájában figuráztuk ki, hogy Nicole Kidman lassan minden sorozatában ugyanazt a gazdag, fehér, nagypolgári nőt játssza, akinek valami sötét titka van és még valami rejtély, bűntény vagy gyilkoság is kell a történetbe. Nos, Reese Witherspoon ennek a szofisztikáltabb és változatosabb útján halad a Kis tüzek mindenütt című sorozattal. A Washington-környéki, kertvárosi idillben élő négy gyerekes Elena a helyi született feleség mintapéldánya, ám a soroza első jelenetében máris egy tragédiával szembesülünk: mesés otthona lángokban áll és nem tudjuk, ki gyújtotta fel a házat, se azt, hogy mindenki élve kijutott-e az épületből. Visszatekerünk egy kicsit az időben, ahol Elena éppen kiadni készül az első kisházat, amit még pályakezdő újságíróként vettek az ügyféd férjével. Ezt a kis kuckót veszi a nem túl bőbeszédű, és a helyi millió dolláros mosolyú mamiktól idegrángást kapó Mia és kislánya, akikről jóformán nem tudunk semmit. Mia művész és állandóan utaznak, de hogy miért, azt nem tudjuk. A két nő gyerekei azonban a maguk módján, de kezdenek egymáshoz közelebb kerülni, két külön világ: a kőgazdag, aranykanállal a tudjuk mijükben született kölykök, és Mia gyökértelen lánya, akinek két biztos pont van az életében: az anyja és az állandó költözés. Látszólag meg is találták volna az idillt, azonban egy örökbefogadási parti Elenában és Miában is elpattint valamit, ami nem csak a hangulatot, de akár egy házat is képes felperzselni.