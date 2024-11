Robbie Williams jövő szeptemberben visszatér Budapestre

A „Robbie Williams Live 2025” turné szeptember 12-én érkezik az MVM Dome-ba, ahol a rajongók élőben hallhatják a popsztár legnagyobb slágereit és a „Better Man” című film dalait is. A koncertsorozat tizenhét országot érint jövő nyáron - közölték a mai napon a szervezők.

Robbie Williams ismét fellép Budapesten

Fotó: Instagram.com/robbie.williams.fan/

A közleménből kiderült, hogy a turné május 31-én Edinburgh-ban indul. A koncertkörút ezt követően az angliai állomások után többek között Írországba, Franciaországba, Németországba, Spanyolországba, Olaszországba és Svédországban is eljut.

Film készül Robbie Williams életéről

Múlt héten jelentették be, hogy az énekesről készült, hamarosan a mozikba kerülő életrajzi film, a Better Man: Robbie Williams zenéje december 27-én jelenik meg digitálisan. A fizikai kiadvány ezt követően várható.

Robbie Williams számos rekordot tart az élő fellépések terén. 2006-os világturnéjára több, mint 1,6 millió jegyet adtak el egyetlen nap alatt, mint ahogy az is világcsúcs, hogy 375 ezer rajongó vett részt három este alatt knebworth-i fellépésein. A Better Man: Robbie Williams című film Magyarországon is látható lesz a mozikban december 26-tól.

A Michael Gracey által rendezett film Robbie Williams szemszögéből meséli el életét, megragadva a rá jellemző szellemességet és fékezhetetlen lelkesedését. A film gyermekkorától kíséri végig útját, bemutatja, miként lett a Take That listavezető fiúcsapat legfiatalabb tagja, majd rekordokat döntögető, páratlan sikereket elérő szólóelőadó - miközben szembe kellett néznie azokkal a kihívásokkal, amelyeket a világhírnév és a siker hoz magával.

Robbie Williams

Fotó: Instagram.com/robbie.williams.fan/

Robbie Williams többször járt már Budapesten

A brit popsztár legutóbb tavaly márciusban járt a magyar fővárosban, akkor a XXV című európai turnéja keretében a Budapest Sportarénában lépett fel. Előtte 2017-ben járt Budapesten, akkor a Groupama Arénában adott koncertet, míg 2015-ben a Sziget fesztivál mínusz egyedik napján lépett fel. Eddigi szólókarrierje során tizenkét stúdióalbuma jelent meg, mintegy 60 millió albumot és 11 millió kislemezt adott el eddig világszerte. Hat lemeze került fel a minden idők legjobban fogyó lemezeinek százas listájára az Egyesült Királyságban - írja az MTI.