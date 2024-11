Miért majom Robbie Williams a róla szóló filmben?

December 26-án érkezik a brit és magyar mozikba a Robbie Williamsről szóló életrajzi film, a Better Man: Robbie Williams, amelyben a címszerepet egy CGI-jal létrehozott csimpánz játssza – vagyis ő jelenik meg a világhírű énekes helyett, miközben maga Robbie Williams csak a hangját kölcsönzi a produkcióhoz.

A Better Man: Robbie Williams plakátja

Fotó: Paramount Pictures

Mindig is úgy tekintettem magamra, mint aki egy kicsit kevésbé fejlődött ki

– mondja Robbie Williams az előzetesben, de ennél több magyarázatot egyelőre nem kaptunk arra, hogy miért egy majom képében jelenik meg. A váratlan húzással az alkotók valószínűleg arra akartak utalni, hogy az énekesnek van egy állati énje is, aki folyamatosan káromkodik, kényelmetlen szexuális kalandokba keveredik vagy épp az Oasisszel drogozik.

Robbie Williams: egy hihetetlen életút

Közben persze a Better Man: Robbie Williams bemutatja az énekes pályafutásának három évtizedét is, hogy zűrös fiatalkora és a Take That-beli munkássága után miként vált az Egyesült Királyság harmadik legsikeresebb előadójává a Beatles és a Rolling Stones mögött. (12 lemezéből 11 brit listavezető lett, 13 Brit Awardsszal pedig a díj történetének legtöbbször elismert előadójává vált.)

Robbie Williams a színpadon

Fotó: Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP / Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP

A szatirikus musicalként emlegetett filmet egyébként A legnagyobb showman és számos videoklip alkotója, az ausztrál Michael Gracey rendezte, a csimpánz karaktere mögött pedig a Kingsman: A titkos szolgálat és a Ben Hur nevében színésze, Jonno Davies áll.

Robbie Williams ismét Budapestre jön

Robbie Williams közben jövő szeptemberben ismét Budapestre jön, miután többször járt már a magyar fővárosban. A Robbie Williams Live 2025 nevű turné tizenhét országot érint jövő nyáron, szeptember 12-én pedig az MVM Dome-ba is megérkezik, ahol a rajongók élőben hallhatják majd a popsztár legnagyobb slágereit és a Better Man: Robbie Williams dalait.

A koncertig, illetve a Better Man: Robbie Williams megjelenéséig nézze meg az előzetest!