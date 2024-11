Anthony Hopkinsszal és gladiátorokkal tért vissza a 69 éves Roland Emmerich

Roland Emmerich eredetileg díszlettervező szeretett volna lenni, de megnézte moziban a Harmadik típusú találkozásokat, és a rendezői pálya mellett döntött. Karrierjét hazájában, Németországban kezdte, fiatalkorában festészettel és szobrászattal is foglalkozott. Beiratkozott a müncheni filmiskola rendező szakára, A Noé bárkája-elv című filmje (amelyet itt meg is nézhet) nyitotta meg az 1984-es Berlini Filmfesztivált. A film nagy siker lett, rengeteg országban vetítették.

Roland Emmerich

Fotó: AFP

A kilencvenes évekre világosan kiderült, hogy érzéke van a különleges effektusokra épülő akciófilmekhez, otthonosan mozgott Hollywoodban, sorra szállította a nagy sikerű filmeket. Íróként jegyzi az Űrkalózok, a Csillagkapu, A függetlenség napja, A látogató, a Godzilla, a Holnapután, az I. E. 10 000 című filmeket, a Csillagkapu sorozatot is ő írta részben. Íróként nevéhez köthető még a 2012, a Csillagkapu: Atlantisz és a Csillagkapu: Univerzum rengeteg epizódja, A függetlenség napja: Feltámadás és a Moonfall.

Producerként is sikeres, rendezőként pedig olyan ismert filmeken dolgozott, mint az Űrkalózok, a Csillagkapu, A függetlenség napja, a Godzilla, A hazafi, a Holnapután, a 2012, Az elnök végveszélyben, a Midway, A függetlenség napja: feltámadás, a Moonfall. Előbbi filmje, az Űrkalózok 1990-ben annyira tetszett Sylvester Stallone-nak, hogy ajánlani kezdte őt Hollywoodban, bennfentes körökben – és aztán jöttek is a kasszasikerek.

Roland Emmerich kedvenc filmjei

Az Arábiai Lawrence, a Harmadik típusú találkozások, a Cinema Paradiso, A keresztapa és az Aranypolgár a kedvenc filmjei, de nagy hatással voltak rá a 70-es évek katasztrófafilmjei, mint a Poszeidon katasztrófa (1972), a Pokoli torony (1974) és a Földrengés (1974). Az Arábiai Lawrence (Lawrence of Arabia) egy 1962-es brit történelmi filmdráma David Lean rendezésében: ebből 3 évados sorozatot is el tudna képzelni, persze ő szerezné rendezni.

Anthony Hopkins, Those About to Die

Fotó: IMDb

A rendező legutóbbi, idén bemutatott munkája nem mozifilm: streamingre készült, Anthony Hopkins is szerepel benne (fenti képünkön), ez a Those About to Die című sorozat, amely az ókorba visz vissza, gladiátorokat állítva a középpontba. A sorozatban, amelynek felvételei a római Cinecittá filmstúdióban készültek, Anthony Hopkins alakítja Vespasianus császárt.