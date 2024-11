Újabb videón mutatta meg tündéri hármas ikreit Rúzsa Magdi

Az énekesnő és férje már régóta szerettek volna szülők lenni, így nagy volt az öröm, mikor kiderült, hogy hármas ikreket várnak. Terhessége miatt egy jó időre visszavonult, majd mikor 2022-ben megszülettek a gyerekei, szépen lassan visszatért a zenéléshez, azonban ma már elsősorban családanyaként, mintsem énekesnőként tekint magára. Rúzsa Magdi elképesztő fegyelemmel osztja be az idejét a fellépések, a család és a Megasztár között, sokan meg is dicsérik emiatt, és példaképként tekintenek rá.

Rúzsa Magdi a családjával

Fotó: Rúzsa Magdi/Instagram

Az énekesnő most épp a családnak, a hármas ikreknek szentelt időt, akiket időközönként megmutat a közösségi oldalán azért, hogy követői is lássák, milyen gyorsan nőnek a gyerekek. A kis Lujza, Zalán és Keve most egy sétáló utcán haladtak édesanyjuk előtt, de valószínűleg megálltak bámészkodni egy kávézó előtt, amikor édesanyjuk rájuk szólt, hogy induljanak. A hármas ikrek ekkor fegyelmezetten, libasorba rendeződtek, így totyogtak tovább Rúzsa Magdi előtt, akinek annyira tetszett a látvány, hogy megmutatta a róluk készült kedves videót az Instagram-oldalán is.

A felvételhez az énekesnő csak annyit írt, hogy "napom" és "libasor", valószínűleg azt szerette volna megmutatni, hogy jelenleg gyerekeivel tölti az időt, és azok milyen szófogadóak, ha kér tőlük valamit.

Rúzsa Magdi visszatért a Megasztárba

Rúzsa Magdi lett a tizenkét év után visszatérő Megasztár egyetlen női zsűritagja, ahol Molnár Ferenc Caramellel, Marics Petivel, Papp Szabival és Marsalkó Dáviddal együtt állította össze a nagyon erős, 13 fős csapatot az élő show-ra, melynek már a második adása is lezajlott a múlt hétvégén. Az énekesnő még nyár elején beszélt arról, hogy miért vállalta a felkérést, illetve hogy mit jelentett neki a műsor annak idején. Rúzsa Magdi úgy gondolta, mivel ő már állt ott, ezért tud majd érdemben segíteni a jelentkezőknek.

Tudom, hogy mit jelent, tudom, hogy mi minden fut ilyenkor végig az ember fejében, és tudom azt, hogy hogyan nézném azokat, akik most jelentkeznek.

Tudom, hogy hogyan tudnám őket segíteni, tudom, hogy mik azok a dolgok, amiket nem hibának tekintenék, hanem az izgalomnak és a csomó mindennek, ami ilyenkor ott zajlik az emberben" - nyilatkozta korábban.