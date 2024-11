Rúzsa Magdi meglepő kijelentést tett magáról

12 év kihagyás után döntött úgy a TV2, hogy visszahozza a nagysikerű tehetségkutatóját, a Megasztárt, ami szeptember 22-én került adásba, november 10-én, vasárnap már az első élő show-t követhetik figyelemmel a nézők, melyben a legjobb 13 versenyző méri össze tudását. Az új évad zsűrije -Rúzsa Magdi, Molnár Ferenc Caramel, Marsalkó Dávid, Papp Szabi és Marics Peti - sem maradhat távol, akiknek kritikus, kemény véleményére ugyanúgy számíthatnak a versenyzők, mint az eddigiek során. Most Rúzsa Magdi azonban meglepő döntést hozott pár nappal az élő show előtt, és repülőre szállt, egyelőre nem tudni, hová utazott, de még az is lehet, hogy éppen hazatért.

A Megasztár hetedik évadának zsűrije: Molnár Ferenc "Caramel, Marsalkó Dávid, Rúzsa Magdi, Marics Peti és Papp Szabi

Fotó: TV2

Az énekesnő csak annyit árult el a bejegyzésében egy fotóval, ami a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren készült, hogy szereti a gyorsaságot, mivel nem egy türelmes típus.

Sosem voltam az a türelmes típus, de az elmúlt időszakban a 3 manóm, meg a munka melett, nekem tényleg a gyorsaság lett a legjobb barátom.

Utazáskor meg méginkább! Csak legyen minden sity-suty, mégis a legnagyobb biztonságban" - utalt arra, hogy minden rendben zajlott az utazása során, hiszen minden perc számít, mióta édesanyává vált.

Rúzsa Magdi bejegyzésével meglepte követőit, sokan úgy vélték, ráfér egy kis pihenés, azonban volt, aki amiatt aggódott, hogy talán nem tér haza a Megasztár következő adásáig.

"De hétvégén Megasztár" - fogalmazott a kommentelő, aki reméli, hogy a zsűritag is visszatér az első élő show-ra.

"Pihenj, megérdemled!" - írta egy másik.

Rúzsa Magdi nem sokáig tétlenkedett hármas ikrei születését követően sem, hamar visszatért a színpadra, hiszen nagyon fontos számára a zene és a közönsége is, akik számítanak rá. Most a Megasztár egyetlen női zsűritagjaként is hatalmas felelőssége van abban, hogy ki lesz a nyertes, hiszen hatalmas nyeremény és egy álomszerű karrier a tétje a hetedik évadnak. A végső győztesnek 40 millió forint pénznyeremény üti a markát és Los Angeles-ben, a Paramount Recording Studiosban rögzítheti első saját dalát, amihez természetesen videoklip is dukál. Emellett a győztes biztos fellépője a 2025. évi Strand Fesztiválnak, valamint ösztöndíjasként részt vehet a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszékének 3 éves képzésén is.

A Megasztár első élő show-ja új időpontban, vasárnap 19.15-kor kezdődik a TV2 műsorán!