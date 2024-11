Eddig sosem hallott részletekre hívja fel a figyelmet az ügyvéd Sallai Nóra balesetével kapcsolatban

Egyelőre még tart a nyomozás Sallai Nóra súlyos autóbalesetének ügyében, hiszen minden apró részlet számíthat, és nagyon alaposnak kell lenni, rengeteg körülményt körültekintően meg kell vizsgálni, hiszen csak így lehet rekonstruálni a történteket. Mivel hatalmas vihart kavart az eset, ezért már több szakértő is megszólalt arról, mi lehet a végkimenetele az ügynek, hiszen elég nagy a vita arról, vajon ki lehetett felelős a tragédiáért.

Sallai Nóra állapota lassú javulást mutat, már néha kinyitja a szemét és megmozdul a kórházi ágyon, azonban egyelőre többet nem lehet tudni, és az orvosoknak meg kell várni, hogy magához térjen. Sajnálatos módon az ütközés következtében szerzett sérüléseit az ötéves kisfia, Bende nem élte túl, már a helyszínen is újra kellett éleszteni. A színésznő és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra, ezért nekik elsőbbség adási kötelezettségük volt. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így is hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő autója felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai közé szorultak. A BMW utasai egy 18 és egy 21 éves fiatal voltak, ők kevésbé sérültek, saját lábukon szálltak ki a járműből, de végül a mentők őket is kórházba vitték, az eset óta rokonaiknál bújkálnak.

A színésznő autója a baleset után. A roncsok vizsgálata is döntő lehet az eljárásban

Fotó: Tények

Mivel rengeteg a téves információ a baleset körülményeiről, ezért nem lehet még biztosat tudni, mi lesz a jogi következménye és a végkimenetele a tragikus ütközésnek, azonban a nyomozó hatóságok nem véletlenül nem tájékoztatják a nyilvánosságot addig, míg nem le nem zárul a nyomozati szakasz. Korábban Dr. Borbély Zoltán ügyvéd elemezte az esetet, aki látta is a térfigyelő kamera felvételeit, azonban szerinte az csalóka is lehet, ugyanis ezek a felvételek nem a valós sebességet mutatják vagy legalábbis szemre nagyon nehéz eldönteni, hogy az pontosan mennyi volt.

Most Dr. Borbély nyilatkozatát kívánja kiegészíteni kollégája, Dr. Marton István, aki újabb fontos részletekre hívja fel a figyelmet, amelyeket korábban senki sem említett. A jogász azt is elmondta lapunknak, milyen esetben térhetnek el Sallai Nóra felelősségre vonásától, azonban egyelőre a joggyakorlat szerint kettős felelősség terheli a baleset résztvevőit. Azt azonban leszögezte, hogy bár nem érintett sem a nyomozásban, sem az ügyben, mégis figyelemmel követi az események alakulását, ugyanis több hasonló esete is volt már ügyvédi praxisa során.

Ezzel kapcsolatban két fontos részletet is említett, amiről úgy gondolja, kiemelten fontos lesz figyelembe venni a nyomozás során, és ezek segítségével akár fel is menthetik Sallai Nórát, és nem lesz kettős gyanúsítás az eljárásban.

Ezek a részletek tisztázhatják Sallai Nóra felelősségét

Dr. Marton István kiemeli, hogy sokan elfelejtik említeni, hogy mindenkire vonatkozik a baleset elkerülési kötelezettség, ez azért fontos, mert a gyorshajtó sofőr elkerülhette volna az ütközést, ha jó irányba rántja a kormányt, azonban ezt fiatal, tapasztalatlan sofőr nem tudja megfelelően kezelni, hiszen ehhez nincs elég rutinja. Másrészt ha valóban bebizonyosodik a nagymértékű sebességtúllépés, az súlyos bűncselekmény.