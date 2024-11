A szexi Bosszúálló, akivel 10 millióért lehetett randizni – Scarlett Johansson 40 éves lett

Hollywood latexruhás Fekete özvegye belépett a negyedik X-be. Scarlett Johansson 40 éves lett, aki továbbra is Hollywood királynője. Kezdő, függetlenfilmes színésznőként még Magyarországon is forgatott, 15 éves korában az Amerikai rapszódia című filmet Éva Gárdos rendezésében. A színésznő amióta végzett a Marvel-univerzummal újra vígjátékokban és romantikus filmekben látható, de jövőre érkezik a Jurassic World: Újjászületés című filmje, amiben a Wickedben látható Jonathan Bailey mellett futkoshat a dinók elől. Johansson vitathatatlanul Hollywood legsikeresebb színésznője, aki olyan drámákban is kiváló alakítást nyújtott, mint az Elveszett jelentés, a Leány gyöngy fülbevalóval, a Házassági történet és a Jojo Nyuszi, utóbbi kettőért dupla Oscar-jelölést kapott 2019-ben. Akad azonban pár, kevésbé ismert tény, amit most összeszedtünk a szülinapos színésznőről.

Scarlett Johansson a Marvel filmekkel lett világhírű

(Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Marvel studios/Paramount pictures)

Minden, amit nem tudtunk a 40 éves Scarlett Johanssonról