Schobert Lara megmutatta az új párját - képek

Amint arról nemrég írtunk, Schobert Lara túltette magát a pár hónappal ezelőtti szakításán. Édesapja közzétett egy videót, amin az látszott, hogy meglepte a lányát a lakásán, a felvételen azonban feltűnt egy ismeretlen férfi is. Nemsokára kiderült, hogy az illetőt Daninak hívják, vállalkozó, aki a legnehezebb pillanatokban is ott volt Lara mellett. Állítólag már a szüleinek is bemutatta a fiút, akivel a napokban Barcelonába utazott.

Az Instagramon most már hivatalossá is tette a friss kapcsolatát Schobert Lara, ugyanis közös fotót posztolt Danyi Dániellel. Barcelolna városából jelentkeztek be ezzel szöveggel: „Üdvözlet Barcelonából!”

Az édesanyja nyomdokaiba lépő fitneszedző egyébként egy instagramos kérdezz-felelek során korábban már elmondta, hogy sikerült lezárnia a múltat, nyitott egy új kapcsolatra. "Sikerült lezárnom a múltat... Nyitott vagyok, bár ezentúl nagyon óvatos. Imádok ismerkedni új emberekkel, de ezt a jó szívemet, ami van, nehezen adom. Óvatosan" – írta akkor.