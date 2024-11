Schobert Lara új barátja egy ismert sportoló

Schóbert Lara úgy tűnik, hogy túltette magát a szakításán, legalábbis több jel utal arra, hogy új barátja lehet. Édesapja, Schobert Norbert például közzétett egy videót, amelyen az látszott, hogy meglepte a lányát a lakásában – a felvételen azonban a háttérben feltűnt egy ismeretlen férfi is. Azonban most egy újabb fotó került elő a fiatal lányról, amin egy férfihoz bújt hozzá.

Schóbert Lara

Fotó: Schóbert Lara/Instagram

Schóbert Lara párja egy ökölvívó

Korábban még Schóbert Lara osztotta meg a közösségi oldalán, hogy sikerült lezárnia a múltat és nyitott egy új párkapcsolat felé. Elárulta, hogy imád ismerkedni új emberekkel, azonban a szívét nem adja oda bárkinek. Nemrég Rubint Réka és Schobert Norbert lányát egy rendezvényen kapták lencsevégre, ami megint azt bizonyítja, hogy új barátja van. Egy férfi társaságában fotózták le, akivel többször is átölelték egymást, Schóbert Lara pedig szerelmesen bújt oda hozzá. A férfi nem mást, mint Danyi Dániel ökölvívó, akivel valószínűleg már egy ideje tarthat a románc.

A fotó a Redditre is kikerült, ahol több felhasználó is úgy véli, hogy a fiatal sportoló és az ökölvívó összeillenek, mások szerint pedig ifjabb Schobert Norbertre hasonlít Lara új kiszemeltje.

Miért szakított az előző barátjával?

Mint írtuk, Schobert Lara idén szakított tíz évvel idősebb barátjával, a Kazinbarcika SC futballistájaként ismert Szekszárdi Tamással. A lány a nyáron arról is beszámolt, hogy visszaköltözött a szüleihez Budapestre, de mint kiderült, akkor már hónapok óta külön éltek az exével.

"Már tavaly, karácsony környékén is szétmentek. Akkor aztán adtak egy új esélyt a kapcsolatnak, de belátták, hogy ez nem fog működni köztük, főleg azután, hogy Tamás Kazincbarcikáról Pécsre költözött. Ez tette be a kaput igazán... Márciusban már nem is voltak együtt, a legjobb tudásom szerint" – nyilatkozta egy ismerősük júniusban.

Ezek szerint Schobert Lara és Szekszárdi Tamás kapcsolatát főleg a távolság emésztette fel, bár a lány hivatalosan nem osztott meg túl sok részletet: "Nehéz erre most választ adni, mert elég nehéz napokat éltem meg... De tudom, hogy ez az én évem lesz, és hiszek abban, hogy minden azért történik, hogy tanuljunk belőle, és hogy erősebbek legyünk! Rengeteg munka van, feladat, kihívás, úgyhogy erősnek kell maradni és menni előre! Nincs megállás" – magyarázta korábban a szakítás körülményeiről.