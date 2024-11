Egy perc alatt 750 ezer forintot bukott a Schobert házaspár - videó

A Legyen ön is milliomos! pénteki adásában Schobert Norbert és Rubint Réka is kipróbálták a tudásukat és a szerencséjüket – amivel végül 250 ezer forintot vittek haza.

Rubint Réka és Schobert Norbert a Legyen ön is milliomos!-ban

Fotó: TV2 / TV2

A házaspár az egymillió forintos kérdésig is eljutott, ott azonban elakadtak, a telefonos segítségüket is hiába használták fel. Rubint Réka, mint mondta, már korábban megállt volna, Schobert Norbert azonban mindenképp tippelni akart:

A tudásnak is ára van, meg a nem tudásnak is.

Ha bukom 750 ezer forintot, akkor többet fogok foglalkozni a világ építészetével" – mondta, a kérdés ugyanis az volt, hogy melyik a világ második legmagasabb épülete. Végül rossz választ jelölt meg, azonnal repült a pénz – csak a biztos 250 ezer maradt a zsebükben.

Ön tudta volna a választ?

Burj Khalifa

Merdeka 118

Petronas-ikertorony

One World Trade Center

A videóból a megoldás is kiderül, nem csak Schoberték játékát nézheti vissza:

Schobert Norbert két stroke után játszott

Schobert Norbert az adás előtt arról is nyilatkozott, hogy miért vállalták a szereplést: "A feleségem nagyon szereti az ilyen műsorokat, és én is kíváncsi voltam, hogy mekkora az agyam teljesítőképessége, mennyire tudok döntéseket hozni, válaszolni a kérdésekre és mikre emlékszem" – utalt arra, hogy két stroke-on is átesett, aminek során az agya is károsodott.

"Amikor két éve jött az újabb agyi elzáródás, akkor az agyamnak egy része elpusztult. Pontosítva,

a bal agyféltekémben egy diónyi rész elhalt.

Sokáig memóriazavarom is volt, de ez idővel magától helyreállt, ahogyan a mozgásom is. A gondolataim ugyanolyan élesek és gyorsak, mint eddig, a beszédem viszont lelassult. Napközben nincs nagyon gondom, de estére már elfáradok, és akkor bizony szokott akadozni" – számolt be részletesen az állapotáról.

Mint ismert, Schobert Norbert az elmúlt években kétszer is stroke-ot kapott: első rosszullétéről az egész ország hamar értesült 2021-ben, második stroke-járól azonban csak idén júliusban beszélt a korábbi fitneszguru.