Schobert Norbert szerint az agya egy része elpusztult

A Legyen ön is milliomos! pénteki adásában Schobert Norbert és Rubint Réka is kipróbálják a tudásukat és a szerencséjüket – amitől főleg előbbi tartott, miután elmondása szerint az agya egy része elpusztult két stroke után.

Fotó: Instagram/Schobert Norbert

"Amikor két éve jött az újabb agyi elzáródás, akkor az agyamnak egy része elpusztult. Pontosítva,

a bal agyféltekémben egy diónyi rész elhalt.

Sokáig memóriazavarom is volt, de ez idővel magától helyreállt, ahogyan a mozgásom is. A gondolataim ugyanolyan élesek és gyorsak, mint eddig, a beszédem viszont lelassult. Napközben nincs nagyon gondom, de estére már elfáradok, és akkor bizony szokott akadozni" – magyarázta a Blikknek.

Az egykori fitneszguru a lapnak arról is beszélt, hogy a betegsége hatására az alkoholfogyasztási szokásai is megváltoztak: régebben, ha megivott egy-két pohárral, felélénkült, ma pedig már beszélni is alig tud egy pohár bor után – úgyhogy ma már alig iszik.

"A feleségem nagyon szereti az ilyen műsorokat, és én is

kíváncsi voltam, hogy mekkora az agyam teljesítőképessége, mennyire tudok döntéseket hozni, válaszolni a kérdésekre és mikre emlékszem

– mondta Schobert Norbert még arról, hogy miért vállalták el a szereplést a Legyen ön is milliomos!-ban.

Schobert Norbert kétszer is stroke-ot kapott

Mint ismert, Schobert Norbert az elmúlt években kétszer is stroke-ot kapott, utána pedig újra fel kellett építenie az életét: a cége az első stroke-ja után szűnt meg, a második stroke-ja után azonban applikációfejlesztésbe kezdett, alkalmanként edzéseket, életmóddal kapcsolatos előadásokat is tart.

2021-es stroke-járól egyébként az egész ország tudott, még videó is kikerült róla az internetre, második stroke-járól azonban csak idén júliusban beszélt Schobert Norbert: "Igazából két stroke-om volt. Az egyik a házunk előtt, a másik másfél évvel ezelőtt, amikor

2022 év végén minden megváltozott.

Itthon, a tévé előtt rosszul lettem, és azt mondta a lányom, hogy vigyenek be a kórházba. A Honvédban azt mondták, hogy lábon kihordtam a második stroke-ot. Nem kellett műteni, de négy napot bent töltöttem megfigyelésen. Akkor eldöntöttem, hogy most kell megállni, mert az idegrendszerem nem bírja ezt a fajta feszültséget" – nyilatkozta a nyáron.