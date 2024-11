Váratlan fordulattal folytatódott a Séfek séfe - videó

Különleges adással, sztárvendégekkel folytatódott a TV2-n a Séfek séfe, de hétfőn emellett azon is meglepődhettek a versenyzők és a nézők, hogy nem esett ki senki – helyette a két utolsó helyezett csapatot cserélt: Balogh Tamásné Eszter így a kék, Várnai Péter pedig a fekete csapatban folytathatta.

Séfek séfe: a zsűri a műsort vezető Ördög Nórával

Fotó: TV2 / TV2

Az utolsó két helyre az említett két versenyző került, a pénzügyi tanácsadóként dolgozó Balogh Tamásné Eszter már fel is készült a kiesésre: "Ma félelemből főztem, hogy akár haza is mehetek, mert nem volt több amatőr, akit legyőzzek" – mondta. Várnai Tamás közben – profi séfként – magabiztosabban nyilatkozott: "Biztos voltam benne, hogy Eszternél jobb ételt készítettem. Olyan nincs, hogy én kiessek ebből a versenyből egy amatőrrel szemben. Ilyen nincs" – méltatlankodott.

Jött aztán a csavar:

A helyzet az, hogy a Séfek séfe mindkettőtök számára véget ért... a csapatotokban"

– jelentette be Ördög Nóra, aki aztán "térfélcserét" ajánlott a két versenyzőnek. A rendhagyó eredményhirdetést itt tudja visszanézni, alább pedig azt láthatja, hogy a többi versenyző miként reagált a társaik visszatérésére.

Séfek séfe: voltak eddig is drámai pillanatok

A Séfek séfe hatodik évada október közepén indult a TV2-n, de már az első két tréningnapon kiesett négy versenyző – utána viszont volt már olyan adás is, amelyben nem esett ki senki, mert négy étel is értékelhetetlenre sikerült. Akadtak azóta is drámai pillanatok: legutóbb a műsor kedvelt versenyzője, Lólé Melinda váratlanul feladta a versenyt az egyik társa javára, előtte pedig két barát együtt került a kiesés szélére.

Voltak horrorpillanatok is az eddigi műsorfolyamban, Krausz Gábor pedig az után zavarta haza az egyik versenyzőjét, Pamelát, hogy az a padlóra köpött. "Legutóbb szerintem eljutottunk ennek a műsornak a mélypontjára. Mind a hárman megalázva érezzük magunkat a szakmánk által. Mi ezt a szakmát szeretjük, ezért és ebből élünk, és itt mi főzni szeretnénk. Roppant megalázó, amikor egy főzőműsornak az eredményhirdetésén arról kell beszélgetni, hogy ki miképpen beszél a másikkal, ki hova köp, ki kit küld el az anyjába" – mondta akkor Krausz Gábor, akit egy másik alkalommal a Next Top Model Hungary versenyzői is felidegesítettek a konyhában.