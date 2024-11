Újabb dráma, újabb kiesés a Séfek séfében - videó

A Séfek Séfe csütörtöki adásában két barát, a Dinónak becézett Mátrai Patrik, illetve El Khalid Szandrella kerültek a kiesés szélére, akik egyébként jóban voltak, mindketten sajnálták volna, ha a másik távozik.

Séfek Séfe: Krausz Gábor az eredeti csapatával

Fotó: TV2 / TV2

A verseny aztán El Khalid Szandrella számára ért véget. "Olyan, mintha kiszakítanának belőlem egy darabot. Meg se tudok szólalni, sírni se tudok, mert annyira fáj. Senkinek nem kívánom ezt az érzést, hogy a cimbora, a legjobb barát, egy fogadott testvér ellen gyere vissza" – reagált Dinó, akinek a visszatérése nem is okozott osztatlan örömöt. Nézze meg videón, hogy mi történt!

Séfek séfe: mi történt eddig?

El Khalid Szandrella egyébként már egy korábbi adásban is veszélyben volt, de akkor még továbbjutott Zsu ellenében. A Séfek séfe hatodik évada október közepén indult a TV2-n, de már az első két tréningnapon kiesett négy versenyző – utána viszont volt már olyan adás is, amelyben nem esett ki senki, mert négy étel is értékelhetetlenre sikerült.

Voltak horrorpillanatok is az eddigi műsorfolyamban, Krausz Gábor pedig az után zavarta haza az egyik versenyzőjét, Pamelát, hogy a nő a padlóra köpött. "Legutóbb szerintem eljutottunk ennek a műsornak a mélypontjára. Mind a hárman megalázva érezzük magunkat a szakmánk által. Mi ezt a szakmát szeretjük, ezért és ebből élünk, és itt mi főzni szeretnénk.

Roppant megalázó, amikor egy főzőműsornak az eredményhirdetésén arról kell beszélgetni, hogy ki miképpen beszél a másikkal, ki hova köp, ki kit küld el az anyjába.

Egyszer hoztam egy döntést, ahol azt mondtam, kockáztatok, és lehet, hogy meg fogom bánni. Valóban megbántam! Rossz embert választottam. A hibámat most szeretném kijavítani, amennyire tudom. Nincs helye köpködésnek semmilyen konyhában. Arra kérlek, Pamela, hogy vedd le a kötényed, számodra a verseny véget ért" – mondta akkor Krausz Gábor, akit egy másik alkalommal a Next Top Model Hungary szereplői is felidegesítettek a konyhában.