Profi szakács esett ki a Séfek séféből - videó

Miközben az is kiderült, hogy Ördög Nóra nem megfelelően hámozza a hagymát, a Séfek séfe egy versenyző, Gulyás Tibor számára véget ért a keddi adásban.

Séfek séfe: munkában a zsűri

Fotó: TV2 / TV2

A szakács egy másik profi szakáccsal, Fülöp Zoltánnal állt a zsűri előtt a kiesésre várva. Fülöp Zoltán jóval magabiztosabb volt: "Elégedett vagyok az ételemmel. Ha ezzel kiesek, úgymond elégedetten távozom" – mondta, miközben Gulyás Tibor így beszélt: "Én nem távoznék elégedetten... minden téren elégedetlen vagyok magammal, nem csak a konyha terén, hanem az életben is". Végül neki kellett búcsúznia, de mint mondta, továbbra is szeretne egy jó étteremben elhelyezkedni. Nézze meg, hogy mi történt!

Séfek séfe: volt már pár dráma

A Séfek séfe hatodik évada október közepén indult a TV2-n, de már az első két tréningnapon kiesett négy versenyző – utána viszont volt már olyan adás is, amelyben nem esett ki senki, mert négy étel is értékelhetetlenre sikerült. Akadtak azóta is drámai pillanatok: legutóbb csapatcserével végződött az adás, előtte pedig a műsor kedvelt versenyzője, Lólé Melinda váratlanul feladta a versenyt az egyik társa javára, illetve két barát is együtt került a kiesés szélére.

Voltak horrorpillanatok is az eddigi műsorfolyamban, Krausz Gábor pedig az után zavarta haza az egyik versenyzőjét, Pamelát, hogy az a padlóra köpött. "Legutóbb szerintem eljutottunk ennek a műsornak a mélypontjára. Mind a hárman megalázva érezzük magunkat a szakmánk által. Mi ezt a szakmát szeretjük, ezért és ebből élünk, és itt mi főzni szeretnénk.

Roppant megalázó, amikor egy főzőműsornak az eredményhirdetésén arról kell beszélgetni, hogy ki miképpen beszél a másikkal, ki hova köp, ki kit küld el az anyjába.

Egyszer hoztam egy döntést, ahol azt mondtam, kockáztatok, és lehet, hogy meg fogom bánni. Valóban megbántam! Rossz embert választottam. A hibámat most szeretném kijavítani, amennyire tudom. Nincs helye köpködésnek semmilyen konyhában" – mondta akkor Krausz Gábor, akit egy másik alkalommal a Next Top Model Hungary versenyzői is felidegesítettek a konyhában.