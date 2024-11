Sztárvendégekkel folytatódik a Séfek séfe - videó

Jócskán bővült a zsűri a Séfek séfe november 4-i adására, hisz Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Wolf András mellett a Spíler TV-ről ismert műsorvezetők és szakértők is értékelni fogják az elkészült ételeket.

Séfek séfe: a zsűri a műsort vezető Ördög Nórával

Fotó: TV2 / TV2

A feladatnak különösen örült Szedmák Zita: "Imádok enni, imádok új ételeket megkóstolni, és már régóta mondogattam, akár otthon, hogy ez lenne a nekem való, hogy valahova csak elmenjek és kóstoljak" – mondta a TV2 által közzétett előzetesben.

"Sportoló voltam, ezért imádom a finoman elkészített ételeket. Ami nincs olyan jól elkészítve, azért azokat kritizálom" – ígérte közben Torghelle Sándor. Nézzen bele, hogy mire számíthat az adásban!

Séfek séfe: volt már pár dráma

A Séfek séfe hatodik évada október közepén indult a TV2-n, de már az első két tréningnapon kiesett négy versenyző – utána viszont volt már olyan adás is, amelyben nem esett ki senki, mert négy étel is értékelhetetlenre sikerült. Akadtak azóta is drámai pillanatok: legutóbb a műsor kedvelt versenyzője, Lólé Melinda váratlanul feladta a versenyt az egyik társa javára, előtte pedig két barát együtt került a kiesés szélére.

Voltak horrorpillanatok is az eddigi műsorfolyamban, Krausz Gábor pedig az után zavarta haza az egyik versenyzőjét, Pamelát, hogy az a padlóra köpött. "Legutóbb szerintem eljutottunk ennek a műsornak a mélypontjára. Mind a hárman megalázva érezzük magunkat a szakmánk által. Mi ezt a szakmát szeretjük, ezért és ebből élünk, és itt mi főzni szeretnénk.

Roppant megalázó, amikor egy főzőműsornak az eredményhirdetésén arról kell beszélgetni, hogy ki miképpen beszél a másikkal, ki hova köp, ki kit küld el az anyjába.

Egyszer hoztam egy döntést, ahol azt mondtam, kockáztatok, és lehet, hogy meg fogom bánni. Valóban megbántam! Rossz embert választottam. A hibámat most szeretném kijavítani, amennyire tudom. Nincs helye köpködésnek semmilyen konyhában. Arra kérlek, Pamela, hogy vedd le a kötényed, számodra a verseny véget ért" – mondta akkor Krausz Gábor, akit egy másik alkalommal a Next Top Model Hungary szereplői is felidegesítettek a konyhában.