A súlyos beteg színésznő hosszú idő után szólalt meg az állapotáról

A színésznő hat évvel ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy szklerózis multiplexxel küzd. Selma Blair állapota kezdetben annyit romlott, hogy még az amerikai Dancing with the Stars című műsort is otthagyta.

Selma Blair, a Kegyetlen játékok és az Édes kis semmiség sztárja még 2018-ban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála. Elárulta, hogy időnként mozgásképtelen, elesik, elejt dolgokat, a bal oldala pedig sokszor úgy működik, mintha egy törött GPS-től kapna jeleket. Sajnos a memóriája sem a régi már, ugyanis sokszor zavart, emlékei ködösek, ráadásul tudtán kívül már évek óta szenved a betegségben. Selma Blair

Fotó: Selma Blair/Instagram Így érzi magát Selma Blair A színésznő azonban mindezek ellenére is pozitívan áll a betegségéhez, ugyanis szeretne teljes életet élni. Nemrégiben az amerikai ELLE magazin Women In Hollywood gáláján jelent meg, ahol egy interjúban arról beszélt, hogy jelenleg hogyan érzi magát. "Nagyon jól érzem magam. Időnként emlékeztetnem kell magamat arra, hogy pihenejek és lassítsak, de ez sokszor nehezemre esik, főleg ha stresszelek a dolgokon. De kimondhatom, hogy tényleg jól vagyok" - kezdte Selma Blair, aki betegsége miatt évekig bottal járt, ezúttal a segédeszköz nélkül érkezett. Selma Blair bot nélkül érkezett a rendezvényre

Fotó: Selma Blair/Instagram "Nagyon örülök, hogy itt lehetek és hogy ilyen csodálatos emberek vesznek körül. Volt egy olyan sötét időszakom, mikor nem éreztem jól magam, emiatt pedig emberek közé sem mentem. Szóval ismét egy ilyen eseményen lenni számomra nemcsak megtiszteltetés, de hatalmas öröm is" - fejtette ki. Hozzátette, hogy az amerikaiak legnagyobb ünnepét, a Hálaadást a 13 éves fiával és a párjával tölti majd - írja az E! Online.

