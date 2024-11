Sonic, a sündisznó 2.: Szupersüni és Jim Carrey tombol a MAX-on

A kilencvenes évek kedvenc videójátékának élőszereplős változata 2020-ban száguldott be a mozikba a COVID-járvány előtt és keresett 320 millió dollárt. A Sonic, a sündisznó 2. 2022-ben tette ugyanezt és 410 milliót hagytunk ott a mozikban. A MAX most újra műsorra tűzte a szuperszonikus sebességű kék süni kalandjait, nem is csoda, nem csak igazi családi szórakozás az élőszereplős verziója, de érdemes újranéznünk a Sonic kalandjait, ugyanis karácsonykor érkezik a harmadik rész a mozikba. Ami még ennél is nagyobb meglepetés, hogy egy régi ismerős is feltűnik az új kalandban.

Sonic, a sündisznó 2. a MAX-on is hódít

Fotó: YouTube

Jim Carrey megint teljesen megőrül a dilis doki szerepében

Fotó: Northfoto

Sonic, a sündisznó 2.: Mi is a száguldás tárgya?

Az első rész eseményei után Sonic, a sündisznó jó célra használja az erejét, de inkább több kárt tesz vele, mint hasznot. Tom, a barátja kis nyugalomra inti a hiperaktív jószágot, a férfi addig Hawaii-ra utazik egy esküvőre. Sonic nyugalma azonban rögtön elszáll, amikor a gonosz dr. Robotnyik újra feltűnik a színen, sőt egy új csatlóst is talál maga mellé, Knuckles személyében. A hangyászsün Sonic segítségével akar egy híres smaragdot felkutatni, ugyanis aki birtokolja az értékes követ, az egyszerre tudja építeni és elpusztítani a világot. Sonic minden bátorságára szüksége lesz, hogy részt vegyen a hajmeresztő kalandban, ugyanis a tét a világ jövője.

Sonic barátja, Tom is visszatér a további részekben

Fotó: YouTube

Folytatódnak a kalandok

A MAX kiemelt ajánlata tökéletes családi kikapcsolódás mindenki számára, erről látványos animáció és a teljesen hibbant Jim Carrey gondoskodik, aki a gonosz dr. Robotnyik szerepében brillírozik. A színész a második rész után bejelentette, visszavonul a színészettől és nem szeretne egy esetleges folytatásban szerepelni. Szerencsére volt az a meggyőző érv, ami miatt a 62 éves művész meggondolta magát, ugyanis a 2024. december 26-án érkező harmadik részben is feltűnik a dilis doki szerepében. Az élő szereplők közül visszatér James Marsden és Tika Sumpter is, ám egy új animációs figura is érkezik a történetbe Árnyék szerepében, akit az eredeti szinkronban Keanu Reeves kelt életre. A rejtélyes figura ellen Sonic, Knuckles és Tails minden erejére szükség lesz. Az előzetes még látványosabb kalandokat ígér, úgyhogy családi ünnepi mozizásra nem is lehetne jobb filmet választani majd karácsonykor.

