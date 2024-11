Ezekre a spanyol színészekre bukik a fél világ

A 2020-as években nyugdíjba vonulhat a dél-amerikai és a török szappanopera gyártás, legalábbis, ha a Netflxien és a többi nagyobb streaming szolgáltatón múlik. Az utóbbi éveben ugyanis a mediterrán filmesek, élükön a spanyolokkal lettek az egyeduralkodók a minőségi európai sorozatgyártásban. Ugyanis sok, jó és mindenki számára fogyasztható szériákat készítenek. Ezek persze nem működnének, ha a csavaros, intrikus és sokszor erotikus történetekhez ne találnák meg azokat a szemrevaló spanyol színészeket, akikre nézők milliói csorgathatják a nyálukat.

Carlos Cuevas az egyik legfelkapottabb a spanyol színészek közül (Fotó: Netflix)

Ezekért a spanyol színészekért bolondul meg a fél világ

Carlos Cuevas

A 28 éves színészre már tiniként felfigyelt a szakma, ugyanis a csillogó szeme és a kisfiús bája milliókat szögezett a képernyő elé. Még 20 évesen kapta meg Pol szerepét a Merlí című középiskolai sorozatban, ahol 3 év alatt annyira népszerű lett a karaktere, hogy a tévészéria befejező epizódja utáni következő évben a Netflix berendelte a Merlí - A bölcsesség útján című folytatást, ahol a címszereplő tanár halála után Pol lett a két évados széria főszereplője. A filozófiaszakos egyetemista nem csak az élet nagy kérdéseire keresi a választ az új barátaival, de a saját helyét is a világban. Ebben Merlí helyett egy új tanárnő lesz az útitársa, aki maga is meglepő felfedezéseket tesz a saját a életében. Carlos sztár lett a sorozat után, a Smiley és a Valakinek meg kell halnia című Netflix sorozatok mellett évente több spanyol filmben is feltűnik a spanyol színész.

A Töréspont című sorozatot uralja Manu (Fotó: Netflix)

Manu Rios

Finom, már-már modellszerű vonalak, szálkás alkat, telt száj - igen, akár valamelyik világmárka reklámarca is lehetne Manu Rios, aki bár még csak 25 éves, de a spanyol filmgyártás egyik legnagyobb reménysége. Az Elite című sorozat utolsó évadaiban megismert színész nemrég kapta meg élte lehetőségét: az általunk is izgalmasnak vélt Töréspont című kórházas sorozatnak lett a főszereplője a fiatal falusi srác. A medikus Biel nemcsak pusztán szakmai gyakorlaton van a Valencia közkórházban, de a szerelemet és a kórházi bürokrácia útvesztőit is megismeri, sőt saját bőrén is megtapasztalja. A sorozat Magyarországon is hetekig a toplisták élén volt, nagy eséllyel készül a második évad, és Manu karrierje meredeken ível felfelé.