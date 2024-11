Hamarosan jön a Squid Game 2. évadja - mit tudunk a folytatásról? 

A sorozat első évadja a Netflix egyik legnagyobb sikere volt, 94 országban volt top 10-es, és mivel rengetegen beszéltek, írtak róla, valószínűleg újabb tízezrek fizettek elő a streamingszolgáltatóra, főképp ezért a dél-koreai produkcióért. Az első négy héten 1,65 milliárd órányi megtekintést regisztrált a Netflix. Csak az első hónapban 111 millió felhasználó nézett bele a sorozatba. A Squid Game 2. évadja premierjét ennek megfelelően hatalmas várakozás előzi meg

Közeleg a Squid Game 2. évadja

Fotó: Netflix

A showrunner Hwang Dong-hyuk volt, a főszereplők pedig Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-joon, HoYeon Jung, O Yeong-su, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi és Kim Joo-ryoung. Nyáron jött ki a második évadról egy hivatalos videó, amelyhez ráadásul az alkotó, Hvang Donghjok egy levelet is mellékelt, így üzent a rajongóknak.

A tudatosan az olimpia idején megjelent előzetesből nemcsak az derült ki, hogy a második évad december 26-án érkezik a Netflixre, de az is, hogy 2025-ben már követi is a harmadik szezon, amely egyben az egész sorozat lezárása is lesz – vagyis a harmadik évaddal véget ér az izgalmas történet.

"Majdnem három év telt el azóta, hogy az első évad hihetetlen visszhangot váltott ki világszerte, és sok elképzelhetetlen esemény történt. Több mint izgatott vagyok, miközben ezt a levelet írom, hogy bejelenthessem a második évad időpontját, és megoszthassam a hírt a harmadik évadról, az utolsó évadról" – írta a Squid Game alkotója, Hvang Donghjok egy üzenetben.

"Az első nap, amikor elkezdtük a második évad forgatását, emlékszem, arra gondoltam, hú, el sem hiszem, hogy visszatértem a Squid Game világába! Szinte szürreálisnak tűnt. Kíváncsi vagyok, számotokra milyen érzés lesz három év után visszatérni a Squid Game-be. Szong Gihun, aki az első évad végén bosszút esküdött, visszatér, és újra csatlakozik a játékhoz.

Vajon sikerül neki bosszút állnia?

A Frontember ezúttal sem tűnik könnyű ellenfélnek. A két világuk közti ádáz összecsapás a sorozat fináléjában folytatódik a harmadik évaddal, amelyet jövőre láthatunk. Izgatottan várom, hogy az új Squid Game megalkotásakor elültetett mag tovább növekedjen, és gyümölcsöt teremjen a történet végére. Mindent megteszünk majd, hogy újabb izgalmakat hozzunk el nektek. Remélem, izgatottan várjátok, hogy mi következik" – üzente még Hvang Donghjok.