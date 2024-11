A Harcosok klubja rendezője készítheti el az új Squid Game-et

A széria első évada 2021-es megjelenésekor óriási sikert aratott, és gyakorlatilag letarolta az összes háztartást. A Netflix történetének legnépszerűbb idegen nyelvű sorozatává vált, már csak az első hónapját közel 150 millió felhasználó általi megtekintéssel, és több mint másfél milliárd óra lejátszási idővel zárta. A nyílt végkifejletnek és a hatalmas érdeklődésnek köszönhetően 2023-ban el is kezdődtek a második évad gyártási folyamatai, a premierre pedig már sokat nem is kell várni, idén karácsonykor, december 26-án fog debütálni a történet folytatása. Sőt, már a befejező, harmadik évad is készül, amely jövő évben kerül majd fel a Netflix kínálatába. A három évvel ezelőtt megismert széria elképesztő népszerűségére sok más projekt is épült. Köztük volt egy videójáték, valamint egy brit valóságshow is, de még az egyik legnépszerűbb videós, Mr Beast is készített Nyerd meg az életed (Squid Game) ihlette tartalmat a csatornájára.

David Fincher hozhatja el a Squid Game tengerentúli verzióját (Fotó: Billy Bennight)

Squid Game a tengerentúlon

Várható volt, hogy idővel Amerika is felfigyel a sorozatban rejlő potenciálra. Hollywood előszeretettel készít sikeres külföldi filmekből remake-eket, és a Nyerd meg az életeddel is hasonló terveik vannak a pletykák szerint. Ugyan a Netflix még semmit nem erősített meg, de a Deadline értesülései szerint nem más fogja készíteni a Nyerd meg az életed (eredeti nevén: Squid Game) amerikai változatát, mint a Hetedik vagy az idén 25 éves Harcosok klubja rendezője, David Fincher. A pletyka nem alaptalan, hiszen a Golden Globe-díjas direktor és a streaming-szolgáltató eddigi kapcsolata igen gyümölcsözőre sikeredett. Közösen alkották meg a nagy sikerű Mindhunter – Mit rejt a gyilkos agya című krimisorozatot, valamint Fincher dirigálta a Netflix saját gyártású thrillerét, Michael Fassbender bérgyilkos balladáját, A gyilkost is.

A Nyerd meg az életed/Squid Game 2. évadát 2024. december 26-ától lehet megtalálni a Netflix kínálatában, az eddigi egyetlen kedvcsinálót pedig itt tudják megtekinteni: