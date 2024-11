Stana Alexandrának nagy tervei vannak Kucsera Gáborral

"A Dancinget elengedni, mint táncos, akkor fogom tudni, ha ott van az a kupa a kezemben. Úgyhogy most már meg kell nyerni!" - nyilatkozta a TV2-nek Stana Alexandra, aki táncpartnerével, Kucsera Gáborral eddig magabiztosan vette az első két akadályt, az első két adásból továbbjutottak. A táncosnő arról is beszélt, hogy egyre nagyobb szerepe van az életében a műsorvezetésnek, a tévézésnek, a Youtube-műsor készítésének.

Kucsera Gábor és Stana Alexandra

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Dancing with the Stars hazai kiadásaiban a táncosok közül Hegyes Bertalan kétszer nyert, Andrei mangra egyszer, ahogy Mikes Anna is egyszer, épp tavaly. A többi profi táncos nem tudott évadot nyerni, Stana tavaly második lett Marics Peti oldalán.

Stana Alexandra idén nyerni szeretne

Október 26-án ötödik évadjával megérkezett a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lépett már kétszer az olimpiai bajnok Kucsera Gábor és Stana Alexandra is. Kucsera Gábor pedig maga sem gondolta volna, de annyira megszerette a táncot.

Fotó: Stana Alexandra / Instagram

A Dancing with the Stars versenyzője reagált a pletykákra

Azonban ennek pont az ellenkezőjéről lehetett olvasni az interneten: többen is azt állították, hogy a sportoló nagyon lazán veszi a felkészülést, késik a próbákról, és egyáltalán nem érdekli őt, hogy tovább jut-e vagy sem. Kiderült, hogy ezek alaptalan hazugságok, melyre Kucsera Gábor egy interjúban reagált.

Nagyon sok elfoglaltságom van, ezért mi este fél kilenctől nagyjából éjfélig szoktunk táncolni.

És igen, volt egy ilyen kavarás, hogy reggel táncoltunk volna, de akkor pedig már annyira elfáradtam a napi teendőimmel, hogy már nem volt erőm Veresegyházáról elindulni Budapestre. Úgyhogy igen, volt, hogy lemondtam egy próbát" - fejtette ki a sportoló.

A páros igyekszik úgy összeegyeztetni a próbákat, hogy Stana Alexandra tudja, hogy Kucsera Gábornak a család az első.

A gyerekek sírnak minden este, hogy hol vagyok, sír mindenki.

Mikor Beninek elmondtam, hogy elmegyek a Dancingbe táncolni, akkor rám nézett, és mondta, hogy "Te táncolni? Inkább ne!"Szabinával természetesen megbeszéltük, és mondta, hogy menjek nyugodtan" - mesélte a Tények Pluszban. Stana Alexandra kiemelte, hogy a sportoló kitartóan készül az első élő show-ra, a próbák pedig jó hangulatban telnek és rengeteget nevetnek.