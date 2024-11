Kiderült, az ilyen típusú férfiaknak semmi esélyük Stana Alexandránál

Stana Alexandra a TV2 sikerműsorának, a Dancing with the Starsnak oszlopos tagja, immár az ötödik évadra tért vissza a táncos showműsorba. Tavaly Marics Petivel egyenesen a döntőig jutottak és az előkelő második helyezést érték el. Stana Alexandra remek formában van, ezért gyakran mutatja meg bájait, idén nyáron a férfiak örömére többször is bikinire vetkőzött, tökéletes alakja pedig annyira elnyerte az Origo olvasóinak a tetszését, hogy a Magyar sztárok bikiniben című versenyen őt választották olvasóink a legszebb bikinis magyar sztárnak. A táncosnő nagyon örült az elismerésnek, azonban tudja, hogy mennyi munkával és lemondással jár, hogy ilyen jó formában legyen.

Stana Alexandra és Marics Peti között jó barátság alakult ki, sokáig pletykálták, hogy egy párt alkothatnak

Fotó: Stana Alexandra Instagram

Ez is bizonyítja, hogy rengeteg férfi rajong Stana Alexandráért, ő azonban mégis az egyedüllét mellett döntött, legalábbis ezt kommunikálja a nyilvánosság felé. A táncosnő kapcsolata tavaly decemberben ért véget Meggyes Dáviddal, ami akkor nagyon megviselte őt, nem is beszélt igazán a szakítás okairól későbbiekben sem. Talán ezért is óvatosabb a párválasztásban az utóbbi időben, és természetesen nem zárkózik el, azonban elmondása szerint nagyon nehéz az ismerkedés.

Nagyon nehéz a társkeresőkön úgy ismerkedni, hogy adott esetben látsz valakiről három darab fotót.

Már az első képen, ha szerencséje van, akkor neked pont tetszik. De mennyi az esély arra, hogy a valóságban is tetszik? Vagy pont fordítva... Mi van, ha a képen nem jön be, de a valóságban pedig igen? Ugyanez a véleményem az Instagramról is... Alkotsz egy véleményt az alapján, amit látsz, de aztán, ha mégis tetszik, akkor nem szabad eldobni magadtól a lehetőséget, hogy megtudd, mi van mögötte. És akkor jöhet az én példám..." - kezdte egy podcastműsor vendégeként Stana Alexandra az internetes társkeresés nehézségeiről. Majd elmesélt egy konkrétumot is, ami vele történt meg, amiből kiderült az is, hogy milyen típusú férfiaknak nincs nála semmi esélye.

Én úgy jártam, hogy láttam egy képet egy olasz srácról, aki nagyon helyes volt. Rákattintottam, és onnantól kezdve az algoritmus ilyen szépfiúkat dobált be nekem.

Ez néha az agyamra megy, de nyilván van, akit azért úgy megnéz az ember... Volt egy, akinek én is megnéztem az Instáját, és volt fent vagy 1000 posztja, de ebből 997 képen a félmeztelen, kockás hasát, a belőtt séróját és az élére vasalt hajtincsét mutogatta... Bármennyire csodálatosnak és tökéletesnek láttam ezt az embert, az volt a benyomásom, hogy hogyan imádhatja magát valaki ennyire?

Ez szörnyű! Ha elképzelem magam mellette, akkor azt érezném, hogy csak magával van elfoglalva"

- idézi a Ripost Stana Alexandra szavait, akinek inkább taszító a túlzott magamutogató viselkedés.