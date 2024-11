Itt vannak az első képek a Stranger Things fináléjáról

Hatalmas várakozások előzik a Stranger Things ötödik, egyben utolsó évadát, melyről eddig nem sok információt szivárogtattak ki sem a színészek, sem az alkotók, hiszen korábban volt már ebből probléma. Ez idáig azonban nagy volt a csend, és csak találgatni lehetett azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán melyik évben várható, hogy a Netflixre kerüljenek a befejező epizódok.

A nagy bejelentést után új fotókat is mutattak a Stranger Things ötödik évadának forgatásáról

Fotó: Netflix

Az alkotók azonban most úgy döntöttek, adnak némi információt a várakozó közönség számára, ugyanis tegnap a Stranger Things hivatalos közösségi oldalain minden eddiginél nagyobb bejelentést tettek a sorozatról. A bejegyzésben megerősítették, hogy 2025-ben lesz a sorozat záró évadának premierje, ráadásul a befejező részek címeiről is lerántották a leplet. Így a Stranger Things rajongóknak már lehet némi fogalmuk arról, vajon mire lehet számtani a rejtélyes történet lezárásával kapcsolatban.

Az epizódokat bejelentő előzetesből az is kiderül, hogy az utolsó évad cselekménye 1987 őszén fog játszódni, ami több mint egyéves időugrást jelent az előző évadhoz képest, ami 1986 márciusában ért véget. Talán azért is folyamodnak ehhez a módszerhez, hogy alkalmazkodjanak a színészek életkorához, hiszen már egyáltalán nem gyerekek a történet főszereplői, Millie Bobby Brown időközben férjhez is ment.

Egyelőre nem tudni, miért épp most tették meg a hivatalos bejelentést, hiszen a premier pontos dátumát sem lehet még tudni, viszont az epizódok bejelentését követően egy újabb bejegyzést tettek közzé, melyben megmutatták az első hivatalos fotókat a Stranger Thing ötödik évadának forgatásáról. A fotókon feltűnik egy új helyszín is, a WSQK rádióállomás is, azonban egyelőre nem tudni, milyen szerepe lesz a történet alakulásának szempontjából. Az alkotóknak azonban sikerült elérni, hogy újra hatalmas érdeklődés övezze a sorozat fináléját, és mindenki azt találgassa, vajon mire számíthatnak a befejezésben.

A képek között lapozhat: