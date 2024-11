Gordon Ramsay, Ayrton Senna és Ben Stiller: top 15 streaming premier

November utolsó hetében is lesz miből válogatni a streaming-előfizetőknek. Előkerül egy titokzatos bőrönd, kiderülnek Ayrton Senna múltjának nem ismert részletei, és a világ talán leghíresebb együtteséről is láthatunk sok, korábban nem publikált felvételt. Top 15 streaming premier november végére.

Top 15 streaming premier november végére

Fotó: IMDb

2004-es szökőár: Versenyfutás az idővel (Tsunami: Race Against Time) – 1.évad (minden rész), november 25., Disney+

2004. december 26-án az indonéziai Szumátra partjainak közelében történt rendkívüli erejű (a Richter-skálán 9,1–9,3 magnitúdós) víz alatti földrengést követően hatalmas cunami volt, amely Ázsia délkeleti és déli részén, valamint Afrika keleti részén okozott nagyon jelentős károkat. Több mint 150 ezer (más források szerint több mint 200 ezer) ember halt meg.

2004-es szökőár: Versenyfutás az idővel

Fotó: IMDb

A minisorozat négy epizódban dolgozza fel a tragédiát.

Senna (Senna) – 1. évad (minden rész), november 29., Netflix

Ayrton Senna da Silva brazil autóversenyző volt, aki háromszor nyerte meg a Forma–1-es világbajnokságot a McLaren csapat színeiben 1988-ban, 1990-ben és 1991-ben. Hatalmas rajongótábora volt, itthon is sokak kedvencének számított: 1994-ben halt meg, a baleset körülményei hónapokig témát adtak a sajtónak.

Senna (sorozat)

Fotó: IMDb

A minisorozatban Gabriel Leone alakítja Ayrton Sennát, a széria azonban nem csak a tragikus futammal foglalkozik, hanem a teljes pályafutást bemutatja.

Döglött akta: Ki ölte meg JonBenét Ramsey-t (Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey) – 1. évad (minden rész), november 25., Netflix

A Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey egy amerikai dokumentumsorozat, Joe Berlinger írta és rendezte. A JonBenét Ramsey halála utáni nyomozást mutatja be, a külön fókuszálva a rendőrség hibáira és a média nyomására.

Dűne: Prófécia (Dune: Prophecy) – 1. évad, 2. rész november 25., Max

A Dűne: Prófécia a híres sorozat egyik legnagyobb kérdésére adja meg a választ, miszerint kik is azok a rejtélyes Bene Gesserit nővérek, aki telepatikus erejükkel képesek egymással is kommunikálni az univerzum bármelyik szegletében. A sorozatot, ahogy a Dűne 1-2-t is, részben Magyarországon forgatták - erről itt olvashat többet.