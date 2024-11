Südi Iringó az Origónak: Nulláról kezdtünk mindent

Eleinte úgy volt, hogy Südi Iringó Lagzi Lajcsival táncol majd a Dancing with the Starsban, de kiderült, hogy a hatóságok nem engedték utóbbit szerepelni. Iringó az Origónak elmondta, nem is árulták el neki először, ki lesz a párja. Egészen a találkozás napjáig nem tudta, hogy Lagzi Lajcsit kellene táncra tanítani.

Südi Iringó, Dancing with the Stars

Fotó: TV2

„Lajcsi sem tudta, ki érkezik hozzá. 17 évvel ezelőtt találkoztunk egyszer, a lánya nálam táncolt egy táborban. Lajcsi ott volt a feleségével, így emlékezett rám. Nagyon örülök, hogy boldogan fogadott” – mesélte.

„Elkezdtük mi is a próbákat, mint a többiek, de lelkileg az egy plusz teher volt, hogy nem tudtuk, mi lesz az élő adással. A huzavona és a bizonytalanság volt a legrosszabb” – emlékezett vissza a próbafolyamat elejére.

„Én elfogadom, ha váltani kell táncpartnert egy táncos show előtt, de az, hogy csak két hét maradt a felkészülésre, az kőkemény. De bíztam abban, hogy korban hozzám illő partnert kapok majd és

tudtam, nagyon nehéz dolgunk lesz az idő rövidsége miatt.

Mások már régen melegítettek, gyakoroltak, mi pedig belecsaptunk rögtön az egészbe. A felkészülés pedig az én testemnek is nagyon kemény, hiába vagyok edzésben” – mesélte az Origónak. Hogy behozzák a lemaradást, heti hét nap próbálnak, naponta három-négy órát.

Minden lépésért megizzadtak

Vomberg Frigyessel korábban nem találkoztak. A Séfek Séfe adásidejében pedig Südi Iringó tánciskolájában tanít, így akkor ismerte meg partnerét, amikor bemutatták őket egymásnak.

„Az első beszélgetéskor kiderült, hogy korábban köze volt a küzdősporthoz, nordic walkingol, az izomzata alkalmas a táncra. Ezzel együtt nulláról kellett kezdenünk, minden lépésért megizzadunk” – mondta.

Südi Iringó szerint nem lehet lazítani

Sikerrel túljutottak az első adáson, de nem gondolja, hogy innentől könnyebb lesz: „Ugyanilyen kemény lesz, minden adás ugyanarról szól, a továbbjutásról, a teljesítményről, így egy percig nem lehet leengedni. Az első adás magas pontszámának örültünk, talán a zsűritagok odatettek plusz egy-egy pontot, értékelve a nehézségeinket, hogy kevés időnk volt együtt. Persze a keringőnk is szépen sikerült... a következő produkciónk még nehezebb lesz, nem két kézzel fogom a partneremet, nem tudom majd annyira segíteni, mint egy keringő esetében.”