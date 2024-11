Südi Iringó ezt üzente, miután kiestek a Dancing with the Starsból

Mint írtuk, a Dancing with the Stars legutóbbi adásában Vomberg Frigyes és Südi Iringó számára ért véget a verseny, a veszélyzónából megmenekült Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, illetve az Andrei Mangra botránya miatt ezúttal Suti Andrással táncoló Szabó Zsófi. Südi Iringó és Vomberg Frigyes a kiesésük után a Dancing with the Stars internetes háttérműsorában nyilatkoztak Lissák Laurának, de a profi táncos a közösségi oldalán is elköszönt a TV2 népszerű show-jától.

"A leglazább, a legélvezetesebb és a legviccesebb táncunk volt ez! Sajnálom, hogy most, de egyben örülök, hogy egy ilyen klassz produkcióval, emelt fővel, mosolyogva búcsúznunk ettől a műsortól! Köszönöm Frici, hogy ilyen alázattal és teljes odaadással vettél rész a próbákon! Maximálisan oda tetted magadat minden egyes pillanatban! Emelem kalapom a kitartásod előtt. Őszintén örülök, hogy engedted, hogy igazán megismerjelek. Nagyon jó érzés volt, hogy újra színpadra léphettem, köszönöm a lehetőséget! Köszönöm a közönségnek, a szavazóknak, a tv nézőknek, hogy ennyi pozitív visszajelzést kaptam Tőletek! Elképesztően jó érzés volt újra ebben úszkálni! Köszönjük a rengeteg szavazatot, amit küldtetek ránk, nélkületek nem jutottunk volna el idáig!" - írta oldalán a táncosnő.

Elégedetten távoztak a műsorból

A kiesők alapvetően elégedetten távoztak a versenyből, Südi Iringó szerint a csúcsot pont a szombati adásban érték el.

Legalább egy jó produkcióval búcsúztunk a műsortól, és egy olyan hetünk volt, amit kifejezetten élveztünk.

Egyébként a Frici, azt gondolom, hogy ezzel a tánccal érkezett meg a műsorba, és nagyon sajnálom, hogy már nem mehettünk tovább ezen az úton" – mondta a táncosnő, aki azért a jövő hétre tervezett rumbát már könnyebben engedte el, mivel szerinte az a tánc egyáltalán nem illik a partneréhez.

Visszakapom az életemet egy kicsit, aminek nagyon örülök,

mert zsémbes vagyok, ahogy öregszem, és nekem vannak szokásaim, és szeretném azokat visszahozni. Például szeretek a kutyámmal sétálni járni, szaunába járni" – magyarázta a Séfek séféből ismert Vomberg Frigyes.